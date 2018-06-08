08.06.2018, 14:02

Из 20 попавших в "список русофобов" людей сейчас известны 15

 (13)
дополнено в 14:18
rus.delfi.ee
EST 1
Moskva, kevad 2010 012
Moskva, kevad 2010 012Foto: Denes Kattago

Из 20 человек, внесенных в составленный Россией в противовес списку Магнитского "список русофобов" и получивших запрет на въезд в Россию, к настоящему моменту известны 15.

Сейчас известно, что в список включены работники Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик, Кристи Райк, Иво Юурвее, Калев Стоическу и Эркки Баховски, президент Тоомас Хендрик Ильвес, журналист Айнар Рууссаар, гражданские активисты Евгений Криштафович и Сергей Метлев, руководитель действующего в Эстонии объединения украинцев Евген Цыбуленко, историк Игорь Копытин, председатель Свободной партии Андрес Херкель и члены Эстонской консервативной народной партии Хенн Пыллуаас, Урмас Рейтельманн и политолог Тоомас Алаталу.

О пяти внесенных в список людях пока информации нет. Министр иностранных дел Свен Миксер сказал на вчерашней пресс-конференции правительства, что министерство оповестило внесенных в список людей. Но включенные в "список русофобов" люди, по словам Миксера, должны иметь возможность самостоятельно решить, обнародуют они эту информацию о себе или нет.

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