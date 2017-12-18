18.12.2017, 19:30

Из 175 беженцев остались 82: иракская семья из шести человек не вернулась в Эстонию

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rus.delfi.ee
EST
Из 175 беженцев остались 82: иракская семья из шести человек не вернулась в Эстонию
Foto: Priit Simson

По состоянию на прошлую неделю из 175 прибывших в Эстонию беженцев здесь остались 88. Однако теперь выяснилось, что семья из шести человек из Ирака не вернулось в страну, а значит в Эстонии осталось лишь 82 беженца.

В понедельник у семьи из Ирака подошел к концу период в 90 дней, на протяжении которого прибывшие в Эстонию беженцы могут находиться за пределами страны, сообщает пресс-секретарь Министерства социальных дел Оскар Лепик.

Семья была размещена в Тарту. По словам Лепика, если они тепреь вернуться в Эстонию, то страна больше не будет им помогать получить жилье. Куда иракская семья уехала — неизвестно.

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