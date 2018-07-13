13.07.2018, 14:50

Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

 (12)
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 7
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.

К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.

В ночь с 21 на 22 июня мужчина ехал по Лаагна теэ в сторону центра города. Как известно, в тогда над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и ливнем. В результате многие места в Таллинне затопило.

Читайте также:

По его словам, водитель предпринял все меры безопасности: скорость была снижена, дворники были в исправном состояние и работали в полную силу, техосмотр автомобиля был проведен в мае, дорожное страхование действовало. Единственное, у автомобиля не было страхования каско, так как он произведен в 2003 году, и поэтому не подлежит подобному страхованию.

”В конце Лаагна теэ, ближе к городу, на отрезке дороги, которая ремонтировалась в этом году и только что была открыта, образовался огромный потоп от края до края дороги, так как со стороны центра и стороны Ласнамяэ дорога образует кратер, куда вся дождевая вода скапливалась и не уходила. Данный отрезок дороги не был перекрыт, и в сумерках невозможно было увидеть потоп сквозь ливень, также дорога была очень плохо освещена”, — вспоминает мужчина.

”Ни водитель, ни пассажиры не смогли разглядеть и среагировать, как автомобиль попал в воду и тут же заглох. Учитывая, что это был джип, а авто затопило изнутри по сиденья, то уровень воды был около метра”, — описывает он ситуацию.

ТОП

Он рассказывает, что тут же был сделан звонок в 112, на место прибыли полиция и Муниципальная полиция. Спустя 40 минут добровольцы вытащили утопленное авто на сушу. Позже был вызван эвакуатор, так как автомобиль не заводился, после чего эвакуатор отбуксировал его в автоцентр.

В итоге был подсчитан возможный ущерб, и оказалось, что сумма ремонта может превысить рыночную стоимость автомобиля.

”Просьба о возмещении ущерба по рекомендации была предъявлена в Таллиннский коммунальный департамент, откуда днем позже пришел отказ, ссылаясь на то, что это ответственность водителя следить за состоянием дороги. По их мнению, дорога была достаточно освещена, канализация работала на 100%, но был форс-мажор по выпадению осадков, в связи с чем они не несут никакой ответственности за случившееся.”, — возмущается читатель.

”Считается ли нормой, когда на только что отремонтированной дороге при ливне сильней обычного начинается ЧП с последствиями, и никакие службы не могут своевременно среагировать, чтобы перекрыть, либо оповестить о проблемах на дорогах, тем самым предотвратив инциденты?” — риторически вопрошает он.

”Огромная просьба помочь разобраться кому и как необходимо предъявить жалобу и обжаловать отказ коммунального департамента. Имеют ли налогоплательщики право требовать компенсацию по возмещению причиненного ущерба, если да, то от кого и в каком порядке?”

Страховая фирма и власти города: за ущерб отвечает водитель

Для начала мы обратились за комментарием к страховой фирме, услугами которой пользуется читатель — дорожному страхованию и страхованию каско Swedbank. Покрывает ли страховка подобные случаи?

Руководитель отдела дорожного и каско-страхования Swedbank Кристьян Ахвен объяснил, что при описанных читателем обстоятельствах не страховка не действует, так как это не является обязательным страховым случаем: ”Дорожное страхование является страхованием ответственности, и оно покрывает ущерб, причиненный транспортным средством третьему лицу на установленных законом условиях”.

”В случае подобных инцидентов может помочь страхование каско. Однако, если ясно, что дорога затоплена, то ущерб, полученный в результате въезда в глубокую воду, не является неожиданным и не предвиденным, поэтому и при наличии каско он не будет обязательно рассматриваться, как страховой случай”, — отметил Ахвен.

Таллиннский коммунальный департамент настаивает на своем и утверждает, что в данном случае ответственность за ущерб автомобиля ложится лишь на плечи водителя. Заместитель директора департамента Тармо Сульг напоминает, что 21 июня в Таллинне были сильные ливневые дожди — интенсивность осадков в 26 мм за 1,25 часа составила 37% от июньской нормы осадков.

”Дождевая канализация была в рабочем состоянии, имел место форс-мажор. Согласно § 50 ст. 3 Закона о дорожном движении, водитель должен регулировать скорость своего транспортного средства, учитывая свой опыт вождения, дорожную обстановку, состояние дороги и транспортного средства, погодные и другие условия, чтобы суметь остановить транспортное средство перед находящимся впереди на дороге в пределах видимости препятствием, которое водитель должен был предвидеть”, — остается непреклонным Сульг.

Если же владелец автомобиля хочет обжаловать отказ владельца дороги (города Таллинна) возместить ущерб, то для этого ему придется обращаться в Харьюский уездный суд.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

13.07.2018
К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Кохтла-Ярве идет сбор подписей за право дышать чистым воздухом

13.07.2018
На сайте народных начинаний ”Rahvaalgatus” с конца прошлой недели открыт сбор подписей под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!” и просит власти предержащие, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве.
Подробнее

Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

13.07.2018
Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €

ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

13.07.2018
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в эстонцах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В выходные температура воздуха приблизится к 30 градусам, но позволит ли погода выбраться на пляж?

13.07.2018
Погода в предстоящие выходные будет по-летнему теплой, ожидается до 27-28 градусов тепла. В пятницу и субботу местами все-таки возможен кратковременный дождь, гроза и даже град. В воскресенье в целом по всей Эстонии будет сухо, только на юго-востоке сохранится вероятность кратковременного дождя.
Подробнее

Вот так трюк! Читатель утверждает, что купил в магазине Prisma пиратский DVD-диск с фильмом

13.07.2018
Наш читатель Николай (настоящее имя редакции известно) недавно столкнулся с удивительным явлением. Купив в супермаркете сети Prisma внешне выглядящий как лицензионный DVD-диск с фильмом, внутри коробки он обнаружил “болванку” (предназначенный для домашней перезаписи файлов носитель DVD+R) с написанным от руки названием кино.
Подробнее

“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

13.07.2018
Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.
Подробнее