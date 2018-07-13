Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

”В конце Лаагна теэ, ближе к городу, на отрезке дороги, которая ремонтировалась в этом году и только что была открыта, образовался огромный потоп от края до края дороги, так как со стороны центра и стороны Ласнамяэ дорога образует кратер, куда вся дождевая вода скапливалась и не уходила. Данный отрезок дороги не был перекрыт, и в сумерках невозможно было увидеть потоп сквозь ливень, также дорога была очень плохо освещена”, — вспоминает мужчина.

”Ни водитель, ни пассажиры не смогли разглядеть и среагировать, как автомобиль попал в воду и тут же заглох. Учитывая, что это был джип, а авто затопило изнутри по сиденья, то уровень воды был около метра”, — описывает он ситуацию.

Он рассказывает, что тут же был сделан звонок в 112, на место прибыли полиция и Муниципальная полиция. Спустя 40 минут добровольцы вытащили утопленное авто на сушу. Позже был вызван эвакуатор, так как автомобиль не заводился, после чего эвакуатор отбуксировал его в автоцентр.

В итоге был подсчитан возможный ущерб, и оказалось, что сумма ремонта может превысить рыночную стоимость автомобиля.

”Просьба о возмещении ущерба по рекомендации была предъявлена в Таллиннский коммунальный департамент, откуда днем позже пришел отказ, ссылаясь на то, что это ответственность водителя следить за состоянием дороги. По их мнению, дорога была достаточно освещена, канализация работала на 100%, но был форс-мажор по выпадению осадков, в связи с чем они не несут никакой ответственности за случившееся.”, — возмущается читатель.

”Считается ли нормой, когда на только что отремонтированной дороге при ливне сильней обычного начинается ЧП с последствиями, и никакие службы не могут своевременно среагировать, чтобы перекрыть, либо оповестить о проблемах на дорогах, тем самым предотвратив инциденты?” — риторически вопрошает он.

”Огромная просьба помочь разобраться кому и как необходимо предъявить жалобу и обжаловать отказ коммунального департамента. Имеют ли налогоплательщики право требовать компенсацию по возмещению причиненного ущерба, если да, то от кого и в каком порядке?”

Страховая фирма и власти города: за ущерб отвечает водитель

Для начала мы обратились за комментарием к страховой фирме, услугами которой пользуется читатель — дорожному страхованию и страхованию каско Swedbank. Покрывает ли страховка подобные случаи?

Руководитель отдела дорожного и каско-страхования Swedbank Кристьян Ахвен объяснил, что при описанных читателем обстоятельствах не страховка не действует, так как это не является обязательным страховым случаем: ”Дорожное страхование является страхованием ответственности, и оно покрывает ущерб, причиненный транспортным средством третьему лицу на установленных законом условиях”.

”В случае подобных инцидентов может помочь страхование каско. Однако, если ясно, что дорога затоплена, то ущерб, полученный в результате въезда в глубокую воду, не является неожиданным и не предвиденным, поэтому и при наличии каско он не будет обязательно рассматриваться, как страховой случай”, — отметил Ахвен.