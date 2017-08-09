Июль принес 490 новорожденных таллиннцев

В июле в Таллинне зарегистрированы 490 новорожденных и 394 умерших, а за семь месяцев эти показатели равны соответственно 2995 и 2856, что означает положительное сальдо естественного прироста населения столицы с превышением рождаемости над смертностью в июле на 96, а с начала года — на 139.
В прошлом году зарегистрированы были 5259 рождений и 4541смерти, что означает превышение почти на 16%, сообщает Раэпресс.
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