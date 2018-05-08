Иви Ээнмаа: вопрос в том, кто будущий житель Эстонии, на каком языке он говорит и где его дом

”Как убежденный либерал, я не могу сказать, что мы запретим такую фразу, как ”женщина — это автомат для рождения детей”, но я надеюсь, что в какой-то момент люди сами начнут испытывать стыд за такие слова. Это вопрос воспитания”, — добавила Ээнмаа. ”Я не уверена, что в Эстонии мы должны очень беспокоиться о приросте населения. Мы все равно не станет страной с населением в пять миллионов. И когда нам в пример приводят Голландию или Бельгию, площадь которых меньше нашей, давайте задумаемся — сколько там проживает настоящих голландцев или бельгийцев? Мы должны думать о том, кем будет житель Эстонии в будущем, где будет его дом и на каком языке он будет говорить? И это уже вопрос действующих в государстве мер регуляции. Государство нужно строить для людей, а для этого необходимо сменить парадигму”.

У самой Иви Ээнмаа детей нет, но у нее есть три крестника и три племянника. ”Я считаю это большой ответственностью. Сейчас, когда мне 75 лет, я знаю, что помогла некоторым молодым людям в вопросах, касающиеся их жизни и образования. И если у меня это хорошо получилось, то я очень рада. Я действительно чувствовала, что хочу это сделать и дать все, чего не было в моем детстве”, — сказала Ээнмаа.

”Я была вынуждена принять то, что у меня нет детей. Но возможно, именно потому, что я была свободна от домашних обязанностей, я смогла так много сделать в жизни. Я восхищаюсь женщинами, у которых есть дети, и при этом они руководят фирмами, являются художниками или специалистами. Каждая женщина, которая вырастила хоть одного ребенка хорошим гражданином, заслуживает искренней благодарности”, — подтвердила Ээнмаа.

На проходящей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступают большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.