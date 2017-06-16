Ивари Падар: пора уже ввести дополнительные выходные дни

Социал-демократ Ивари Падар поддержал сегодня в парламентской конституционной комиссии идею о том, чтобы дать жителям Эстонии дополнительные свободные дни, в случае если государственные праздники выпадают на выходные, значится в пресс-релизе.

”Настало время для того, чтобы ввести дополнительные свободные дни. Эту идею нужно развивать. Если заглянуть в календарь, то это решение в один год прибавило был 2-3 выходных, в другой — один”, — сказал Ивари Падар. В конституционной комиссии обсуждалось коллективное обращение, под которым подписалось более 1000 человек. Обратившиеся к депутатам просят парламент изменить закон так, чтобы люди смогли получить дополнительный свободный день, если национальный или государственный праздник выпадает на выходные. Также в обращении указана просьба сделать второй день Пасхи государственным праздником”.

По словам Падара, в пользу дополнительных выходных выступает то, что десятки тысяч эстонцев живут сегодня за рубежом. ”Людей сегодня разделяют километры и континенты. Этот шаг позволил бы собрать близких и родственников вместе, возвратить людей к корням”, — сказал Падар. ”То, что родные и друзья смогут хотя бы пару раз в год быть вместе, имеет огромное значение, которое бессмысленно измерять какими-то экономическими показателями”.

Падар уверен, что продление выходных не угрожает нашему экономическому росту или ВВП. ”Если люди счастливые и хорошо отдохнувшие, то и работать они будут с большей охотой. Образно говоря, они наверстают упущенное в выходные”, — объяснил Падар. Депутат утверждает, у ВВП и продолжительности рабочего времени нет прямой связи. Несмотря на то, что в Эстонии меньше государственных праздников, чем в Германии, среднее число рабочих часов за год у нас на 35% больше, чем у немцев.

Если закон изменят, то в экономическом плане найдутся и победители, и проигравшие. Часть предприятий (из сферы торговли, транспорта, гостиничного бизнеса) все равно продолжит свою работу и в выходные, а у людей будет больше времени на потребление и трату денег.