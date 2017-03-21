Ивари Падар: было бы разумно отказаться от президентского отпуска

Сегодня на заседании парламентской конституционной комиссии член комиссии Ивари Падар (СДП) поддержал идею о том, чтобы лишить президента возможности брать оплачиваемый отпуск, значится в пресс-релизе.

«Во-первых, этой возможностью не пользовался ни президент Мери, ни Рюйтель, ни Ильвес. Во-вторых, оплачиваемый отпуск президента – весьма сложная процедура, ведь тогда его должен заменять спикер Рийгикогу, на место которого должен временно выйти на работу в парламент его замещающий член и так далее. И что самое важное, мы должны признать, что президент Эстонии остается главой республики каждый день своего президентского срока, без отпуска», - сказал Ивари Падар.

По его словам, немыслимо, если президент республики, который является и верховным главнокомандующим Сил обороны, мог бы брать выходные дни. «Даже если президент, например, находится вместе со своей семьей в частной поездке, он не может сказать, что сейчас он катается на лыжах и пускай другие решают кризисные вопросы на родине. Вопрос ведь не в общественном чувстве справедливости, а в обязанности главы государства выполнять свои задачи».

По этой причине парламентская конституционная комиссия поддержала идею лишить возможности президента оплачиваемого отпуска. Такой возможности нет и у депутатов Рийгикогу. С предложением урегулировать отпуск главы государства обратилась к парламенту сама канцелярия президента.