21.03.2017, 08:00

Ивари Падар: было бы разумно отказаться от президентского отпуска

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rus.delfi.ee
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Ivari Padar intervjuul.collection
"Siiani on ikka nii, et pea igal põllumeeste üritusel ütleb nii üks kui teine, et Lätis on parem ja Soomes on parem, nüüd tellisime vastava uuringu ,et selgitada, kas tõesti on parem," ütleb Ivari Padar.Foto: Andres Putting

Сегодня на заседании парламентской конституционной комиссии член комиссии Ивари Падар (СДП) поддержал идею о том, чтобы лишить президента возможности брать оплачиваемый отпуск, значится в пресс-релизе.

«Во-первых, этой возможностью не пользовался ни президент Мери, ни Рюйтель, ни Ильвес. Во-вторых, оплачиваемый отпуск президента – весьма сложная процедура, ведь тогда его должен заменять спикер Рийгикогу, на место которого должен временно выйти на работу в парламент его замещающий член и так далее. И что самое важное, мы должны признать, что президент Эстонии остается главой республики каждый день своего президентского срока, без отпуска», - сказал Ивари Падар.

По его словам, немыслимо, если президент республики, который является и верховным главнокомандующим Сил обороны, мог бы брать выходные дни. «Даже если президент, например, находится вместе со своей семьей в частной поездке, он не может сказать, что сейчас он катается на лыжах и пускай другие решают кризисные вопросы на родине. Вопрос ведь не в общественном чувстве справедливости, а в обязанности главы государства выполнять свои задачи».

По этой причине парламентская конституционная комиссия поддержала идею лишить возможности президента оплачиваемого отпуска. Такой возможности нет и у депутатов Рийгикогу. С предложением урегулировать отпуск главы государства обратилась к парламенту сама канцелярия президента.

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