Иванова: сегодня медийный аппарат, созданный когда-то самим Сависааром, брошен на войну с ним самим и его союзом

В понедельник в таллиннской городской газете "Столица" вышла статья под заголовком ”Инсульт, сахар, давление: здоровье подводит Сависаара”, в которой уже в первых строках экс-главу Центристской партии и отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара называют ”бывшим лидером” и рассказывают об обвинениях его в коррупции. Соратница Сависаара в деле создания отдельного избирательного списка Ольга Иванова прокомментировала для Delfi

"Сегодня весь медийный аппарат, созданный когда-то самим Эдгаром Сависааром, брошен на войну с ним самим и его избирательным союзом. Тактика — создать в умах избирателей образ немощного и больного, не ноу-хау. Это лишь часть медиаплана и политтехнологий, которые будут использовать как лично против Эдгара, так и против его команды. К этой категории относятся и такие обвинения в наш адрес как приход к власти реформистов и отмена бесплатного общественного транспорта. Здесь избиратель должен понять: первое возможно только в том случае, если сами центристы захотят коалицию с Партией реформ. Второй аргумент вообще смешон, так как Эдгар Сависаар является инициатором бесплатного общественного транспорта", — сказала Ольга Иванова.

"С Эдгаром мы общаемся каждый день, — добавила она. — У нас идет активная работа по созданию списка, много встреч, сегодня встречаемся с ним на правлении окружной организации ЦП по Ласнамяэ, после этого у нас продолжится совещание в бюро Союза. Также в 14:00 Эдгар созвал свою пресс-конференцию в Национальной библиотеке.

На вопрос о том, читал ли Сависаар статью о себе в "Столице", Иванова ответила так: "Оценка статьи в "Столице" скорее находится в области морали, то есть читатель сам должен понять, насколько эта статья этична или неэтична".

Насколько Сависаар сейчас на самом деле готов к политической борьбе? "Для Эдгара Сависаара нет ничего нового, за его политическую карьеру было огромное количество предвыборных кампаний, — уверена Иванова. — В этом году она, конечно, немного отличается. За нами нет партийной махины и ее ресурса. Но у нас есть большое количество единомышленников, поддержка людей и, главное, идеи, с которыми мы идем на выборы. Презентация программы пройдет в эту пятницу в 18:00 в культурном центре "Линдакиви". До этого пройдет пресс-конференция, посвященная регистрации избирательного союза Сависаара".

По ее словам, во вторник в 16:30 пройдет ее встреча с Ласнамяэским отделением Центристской партии.