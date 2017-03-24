Иванова: самоуправления должны сами выбирать фирму по вывозу мусора

По словам члена правовой комиссии и фракции Центристской партии Ольги Ивановой, действующий закон не позволяет самоуправлениям самостоятельно проводить новый конкурс для выбора поставщиков услуг по вывозу мусора. Поэтому закон необходимо привести в соответствие с реальными потребностями.

По словам Ивановой, в 2007 году в законе о бытовых отходах был пункт, который позволял самоуправлениям осуществлять вывоз крупного мусора централизованно.

”Другими словами, самоуправление проводило конкурс на поиск лучшего поставщика услуг в своем регионе, и потребители не должны были заключать с поставщиком отдельного договора. Таким образом, присоединение в общей централизованной системе было автоматическим” — объяснила Иванова.

Такую систему в Таллинне начали использовать в 2013 году в столичном районе Пыхья-Таллинна. Но сразу после этого четверо депутатов парламента — Райнер Вакра, Калле Лаанет, Лембит Кальювеэ и Инара Луйгас — передали законопроект, согласно которому самоуправления лишались возможности присоединения к централизованной системе.

”Эти изменения по сути означали то, что по одной улице могли ездить несколько мусоровозов, в разное время и на разных машинах. Абсурдная ситуация, при которой об экономии не приходится говорить ни с точки зрения поставщика услуг, ни с точки зрения горожан” — отметила Иванова.

Политик добавила также, что централизованная система вывоза мусора в самоуправлениях — это гарантия того, что мусор не будут выбрасывать куда попало, в том числе и оставлять его на природе.

”Организованный вывоз крупных бытовых отходов сократит возможность для загрязнения окружающей среды, потому что горожанин будет обязан пользоваться услугами по вывозу отходов.” — сказала Иванова. Учитывая все вышеперечисленное, теперь кажется особенно странным, что Райнер Вакра вдруг начал заботиться об экологии и окружающей среде и проблеме мусора.

”Гораздо разумнее помогать и заботиться об окружающей среде систематически, чем голыми руками разбирать завалы мусора в лесах и лично выносить покрышки и другие отходы” — сказала Иванова.

Политик отметила, что как бы не хотелось думать другим политикам, но вывоз мусора — это вопрос, который касается не только Таллинна, а затрагивает все самоуправления Эстонии.

”Союз городов Эстонии всегда настаивал на том, что у самоуправлений должно быть право на организацию услуг по вывозу бытовых отходов. Кроме того, государственный контролер Аллар Карис счел, что отказ от централизованного вывоза мусора — неоправданный шаг, который никоим образом не способствует целям утилизации и сбора отходов.” — указала Иванова на противоречия.

Депутат парламента отметила также, что закон необходимо дополнить таким образом, чтобы у самоуправлений было право напрямую или через недоходные объединения рассчитываться с поставщиками услуг по вывозу мусора.

”У местных самоуправлений есть четкое представление о том, что присоединился к организованному вывозу мусора, появится возможность выбрать для региона более выгодное предложение по утилизации отходов. В выигрыше будет и населения, ведь в конечном счете отвечать за вывоз мусора будут самоуправления и поставщик услуг.” — сказала Ольга Иванова.