Иванова о выборах в Рийгикогу: я открыта для любых переговоров

Депутат Ольга Иванова сказала, что не думает, что будет баллотироваться в 2019 году в Рийгикогу в списке Центристской партии, из которой она была исключена совсем недавно.

Она сказала, что пока никто ее в свой список не приглашал, но она "открыта для любых переговоров".

Перед муниципальными выборами Иванова заявила, что продолжит поддерживать в парламенте правительство Ратаса. По ее словам, это обещание по-прежнему в силе, так как у нее не было причин голосовать против.

Наряду с этим Иванова продолжает являться членом правления Центристской партии, поскольку на эту должность ее избирал конгресс партии и только он может ее снять. На следующей неделе должно состояться собрание правления, на котором, вероятно, поднимут вопрос о прекращении выплаты зарплаты Эдгару Сависаару. Иванова против этого, как, по ее утверждению, против и Михаил Кылварт.