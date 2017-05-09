Иванова о своем интервью ”Спутнику”: я с удовольствием даю интервью всем

9 мая к Бронзовому солдату на Военном кладбище пришли люди, отмечающие День победы.

Цветы к монументу возложила и депутат парламента центристка Ольга Иванова. На одной из сделанных фотографом Delfi снимке Иванова запечатлена с микрофоном считающегося прокремлевским канала Sputnik.

Иванова подтвердила Delfi, что дала ”Спутнику” интервью. ”У меня спросили, почему я сюда пришла и что этот день для меня значит, — сказала она. — Мне кажется, член Рийгикогу обязан общаться со СМИ, вне зависимости от того, какие это СМИ”.

„Жаль, что ни ERR, ни Delfi, ни Kuku Raadio не проявили ко мне интереса, а задали те же вопроса Оудекки Лооне. Крайне желательно, чтобы государственные издания спрашивали бы мнения и у члена Рийгикогу”, — отметила Иванова.

”Думаю, что в определенном смысле все медиаиздания являются каналами пропаганды, так что в этом смысле я не делаю различий. Я с удовольствием даю интервью всем”, — подытожила депутат.