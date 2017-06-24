Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно

разднования по случаю очередной годовщины победы в Освободительной войне и встреча Ивановой ночи для как для дорожной полиции, так и для спасателей были в целом спокойными, передает rus.err.ee.

Об этом в субботу, 24 июня, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что в качестве единственной серьезной аварии было зарегистрировано ДТП с участием пьяного мотоциклиста, которое произошло в ночь на субботу на 4-м километре дороги Кийза-Кохила в волости Кохила Раплаского уезда.

Мотоцикл съехал с дороги на обочину, а затем в кювет. 23-летний мотоциклист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на машине скорой помощи был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Спасатели также отмечают, что минувшая ночь для них была сравнительно спокойной.

"Иванова ночь для спасателей была весьма обычной. В целом было зафиксировано 136 происшествий, что на пару десятков больше, чем в прошлые годы. Из этого числа 44 происшествия были связаны с возгораниями. Во многих случаях люди сообщали о кострах, которые по их мнению были разведены без соблюдения правил пожарной безопасности. Происшествий на воде и утонувших не было, что очень хорошо", — рассказал ответственный дежурный Спасательного департамента Расмус Лаар.