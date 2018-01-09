Иванова: на Кылварте — организация всей русской темы в городе: ЦРК, ПБК и церковь

По словам исключенной из Центристской партии Ольги Ивановой, партия выиграла выборы при помощи ПБК и ”Столицы” и основные решения принимал Михаил Кылварт.

”ПБК и ”Столица” — это инструменты, при помощи которых были выиграны последние выборы. Они стали последней недостающей каплей, поскольку — давайте будем честны — столько грязи про Сависаара , сколько написала ”Столица” перед выборами, она никогда ранее не писала”, — отметила Иванова в интервью Eesti Päevaleht.

”Для меня ситуация приняла интересный поворот после того, как я стала депутатом. Тогда меня практически перестали звать на ПБК, аргументируя это тем, что надо говорить что-то, что связано с городом. Я — председатель группы поддержки квартирных товарищества, я встречалась со многими председателями квартирных товариществ, устраивала конференции. Но это все равно не годилось.”

”По времени это совпало с тем, когда Эдгар в марте 2015 попал в больницу. Тогда все стало меняться. В последнее время именно Кылварт согласовывал выступления, решал, кто пойдет, а кто — нет. Потом мне сказали, что на нем — организация всей русской темы в городе, как Центр русской культуры, ПБК, так и церковь”.

На прошлой неделе председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт сказал Delfi, что в столице действует единая медиасистема, в рамках которой заказываются программы в том числе на ПБК. Это происходит на протяжение 15 лет, сам он появляется на экранах тоже уже очень давно, поэтому несправедливо утверждать, что именно благодаря ПБК он показал на выборах хорошие результаты.