Итоги праздника песни и танца: 135 000 порций супа, 3470 обращений к медикам и 90 000 зрителей

В понедельник организаторы XII молодежного праздника песни и танца представили итоговый обзор мероприятия. На пресс-конференции в отеле «Ору» присутствовали как представители творческих коллективов, так и полиции, скорой и спасателей.

Во вступительной речи отметили, что хоть погода и была самой плохой за последние 12 лет, эмоции от этого только сильнее.

Главный организатор праздника песни Хели Юргенсон так сказала о преобладающих эмоциях: ”В душе одновременно — и красота, и боль”. Юргенсон — в пятый раз на празднике в качестве дирижера, и как худрук — впервые.

По словам представителей охраны и медиков, праздник в этом году прошел спокойно. По причинам, связанный со здоровьем, домой отправили 11 детей. Представитель полиции Кайдо Саарнийт отметил, что стражи порядка ранее никогда не делали такую ставку на праздник песни и танца. Новый тактический подход — это двухмесячная подготовка, увеличенный ресурс и перекрытие дорог.

Также на полицию произвело впечатление, как молодежь, устроившая альтернативный певческий праздник на площади Вабадузе, придерживалась обещаний, данных полиции. Также она успешно сотрудничала со стражами порядка.

По словам представителя Спасательного департамента Прийта Лаоса, спасатели начали готовиться к мероприятию за полгода. В школах, ставших временным домом для 19 000 певцов и танцоров, проверяли пожарную безопасность. Единственный случай, когда потребовалась помощь спасателей: два велосипеда зацепились один за другой.

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