Итоги первых месяцев: организованный вывоз отходов в Кристийне функционирует хорошо

По словам старейшины района Яануса Рийбе, было заключено 2700 договоров, а вывоз осуществляется по плану, каких-то сбоев в последнее время не наблюдается. ”Сравнение цен показывает, что услуга по вывозу мусора стала для жителей дешевле. По сравнению с прошлым, организованный вывоз мусора имеет на сегодняшний день множество плюсов, например, он позволяет предложить одинаковую услугу на всей территории города, существует единый центр обслуживания клиентов, а жителям не надо после каждого проведения конкурса заключать новый договор с перевозчиком; также улучшились возможности для осуществления надзора, исчезли различия в цене и качестве обслуживания клиентов по районам. С мая по Кристийне начали ездить новые мусоровозы, которые являются более экологичными, на них установлено современное оборудование, да и визуально они привлекательнее”, — пояснил старейшина района Яанус Рийбе.

”Районная управа по-прежнему ведет постоянную работу над графиком вывоза, в некоторых местах график уплотняется, в других делается реже в зависимости от реального возникновения отходов или с целью более равномерно распределить нагрузку на дни вывоза. Время от времени еще появляются проблемы, когда частные дома или квартирные товарищества не сдают биологические отходы, которые попадают из-за этого в другие виды отходов. Просим жителей следовать принципам раздельного сбора”, — подчеркнул Рийбе.