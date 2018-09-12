12.09.2018, 18:40

Итоги первых месяцев: организованный вывоз отходов в Кристийне функционирует хорошо


rus.delfi.ee
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Итоги первых месяцев: организованный вывоз отходов в Кристийне функционирует хорошо
Pressifoto

С 1 мая в Кристийне начался организованный вывоз отходов. Сегодня прошло совещание под управлением старейшины района Кристийне, на котором разные стороны подвели итоги первых четырех месяцев, сообщает управа Кристийне.

По словам старейшины района Яануса Рийбе, было заключено 2700 договоров, а вывоз осуществляется по плану, каких-то сбоев в последнее время не наблюдается. ”Сравнение цен показывает, что услуга по вывозу мусора стала для жителей дешевле. По сравнению с прошлым, организованный вывоз мусора имеет на сегодняшний день множество плюсов, например, он позволяет предложить одинаковую услугу на всей территории города, существует единый центр обслуживания клиентов, а жителям не надо после каждого проведения конкурса заключать новый договор с перевозчиком; также улучшились возможности для осуществления надзора, исчезли различия в цене и качестве обслуживания клиентов по районам. С мая по Кристийне начали ездить новые мусоровозы, которые являются более экологичными, на них установлено современное оборудование, да и визуально они привлекательнее”, — пояснил старейшина района Яанус Рийбе.

”Районная управа по-прежнему ведет постоянную работу над графиком вывоза, в некоторых местах график уплотняется, в других делается реже в зависимости от реального возникновения отходов или с целью более равномерно распределить нагрузку на дни вывоза. Время от времени еще появляются проблемы, когда частные дома или квартирные товарищества не сдают биологические отходы, которые попадают из-за этого в другие виды отходов. Просим жителей следовать принципам раздельного сбора”, — подчеркнул Рийбе.

Поставщиком услуги по вывозу отходов является Таллиннский центр отходов. В совещании принимали участие представители районной управы Кристийне, Таллиннский центр отходов и Eesti Keskkonnateenused AS.

Tallinn Hockey weekend
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