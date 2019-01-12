Итоги благотворительной акции "Поможем ветеранам!": собрано около 2500 евро

На учете организации стоят 369 человек. Среди них есть как реальные участники боевых действий, так и те, кто служили во время войны в армии, а также труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 94 года. Более 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели, некоторые нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводился с целью приобретения ортопедических средств по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.

Благотворительная акция "Поможем ветеранам!" уже 10 лет традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Сбор средств традиционно посвящен ветеранам Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 87 543 евро (не считая текущую акцию). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.