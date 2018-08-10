Итоги административной реформы: Нарва-Йыэсуу обогнал Таллинн по площади

Самым крупным городом в Эстонии после административной реформы стал Пярну, так как к городу присоединились соседние волости Тыстамаа, Аудру и Пайкузе. В настоящее время площадь Пярну составляет 855 квадратных километров.

Вторым по величине городом стал Пайде, его площадь теперь равна 443 квадратным километрам, третьим — город Нарва-Йыэсуу (411 кв.км) и четвертым — Хаапсалу (264 кв.км).

Начальник отдела регионального управления Министерства финансов Вайно Тыэметс пояснил, что до административной реформы было столько же городов, сколько сейчас — 47-