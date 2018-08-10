10.08.2018, 18:40

Итоги административной реформы: Нарва-Йыэсуу обогнал Таллинн по площади


rus.delfi.ee
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Teekond Pika Hermanni torni
Teekond Pika Hermanni torniFoto: Tiit Blaat

В ходе административной реформы изменились размеры и численность населения муниципалитетов, и это значительно сказалось на величине нескольких городов. Так, Таллинн уже не самый большой, а лишь пятый по величине город Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Самым крупным городом в Эстонии после административной реформы стал Пярну, так как к городу присоединились соседние волости Тыстамаа, Аудру и Пайкузе. В настоящее время площадь Пярну составляет 855 квадратных километров.

Вторым по величине городом стал Пайде, его площадь теперь равна 443 квадратным километрам, третьим — город Нарва-Йыэсуу (411 кв.км) и четвертым — Хаапсалу (264 кв.км).

Начальник отдела регионального управления Министерства финансов Вайно Тыэметс пояснил, что до административной реформы было столько же городов, сколько сейчас — 47-

Tallinn Hockey weekend
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