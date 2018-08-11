Итог дискуссии на Фестивале мнений: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее

Прошедшая вчера в Пайде дискуссия на тему объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьную системы завершилась признанием того, что взгляды общества на совместное обучение детей с разными родными языками стали более открытыми, что создает отличные предпосылки для разработки плана единой школы.
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, ректор Академии внутренней безопасностиКатри Райк и проректор Тартуского университета Ауне Валк согласились, что ключом к успеху эстоно- и русскоязычной молодежи является образовательная система, в которой дети с разными родными языками учатся вместе. Главные участники дискуссии также сочли крайне важным, чтобы юноши и девушки с эстонским и русским родным языком начинали общаться друг с другом как можно раньше и как можно больше. ”Эстонская и русская молодежь должна встречаться друг с другом как можно раньше. Если они пересекаются только в университете, то это негативно влияет на общество”, — сказал Евгений Осиновский.
В то же время, барьер между эстоно- и русскоговорящими школьниками может остаться даже тогда, когда они учатся в одном классе. Как утверждает Ауне Валк, учителя должны намного больше заниматься социализацией детей. ”Нельзя просто пустить вещи на самотек. Сознательный и умелый подход учителя в этой ситуации имеет решающее значение”, — отметила Валк.
В рамках проведенной социал-демократами дискуссии под названием ”Два языка под одной крышей: если бы Катрин и Катя ходили в одну школу” также был поднят вопрос о сохранении идентитета русскоязычных детей. По словам Евгения Осиновского, русскоязычные дети в единой школе могли бы изучать русский язык на уровне родного. ”В свое время это даже было вписано в один коалиционный договор, чтобы побороть страхи русскоязычных родителей. Разумеется, русский язык не должен оставаться единственным предметом, который в этой школе будет преподаваться русскоязычным детям на их родном языке”, — убежден Осиновский.
Катри Райк отметила важность подготовки учителей. ”У нас почти 2000 преподающих на русском учителей, из которых по крайней мере половина не владеет эстонским на достаточном уровне. Они смогут преподавать на русском и в будущем”, — сказала Райк. ”Поскольку в Эстонии не обучают педагогов-предметников на русском языке, то преподавание предметов на русском языке в школах сейчас также обречено на вымирание.”
В ситуации, когда народ уже поддерживает идею единой школы, было бы безответственным не осуществить этот проект, добавила Райк.