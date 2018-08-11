Итог дискуссии на Фестивале мнений: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк и проректор Тартуского университета Ауне Валк согласились, что ключом к успеху эстоно- и русскоязычной молодежи является образовательная система, в которой дети с разными родными языками учатся вместе. Главные участники дискуссии также сочли крайне важным, чтобы юноши и девушки с эстонским и русским родным языком начинали общаться друг с другом как можно раньше и как можно больше. ”Эстонская и русская молодежь должна встречаться друг с другом как можно раньше. Если они пересекаются только в университете, то это негативно влияет на общество”, — сказал Евгений Осиновский.

В то же время, барьер между эстоно- и русскоговорящими школьниками может остаться даже тогда, когда они учатся в одном классе. Как утверждает Ауне Валк, учителя должны намного больше заниматься социализацией детей. ”Нельзя просто пустить вещи на самотек. Сознательный и умелый подход учителя в этой ситуации имеет решающее значение”, — отметила Валк.