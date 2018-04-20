ИТ-директор Министерства окружающей среды о пожаре в серверной: часть оборудования очень устарела

По словам Арула, теперь одна серверная комната нуждается в капитальном ремонте. "Когда все случилось, Спасательный департамент отключил электричество во всем квартале", — сказал Арула. "Все системы перестали работать. Запустились генераторные системы, которые что-то держат в строю. Но поскольку рядом с горевшим устройством были повреждены и электрокабели, мы, несмотря на наличие запасных генераторов, должны были для осуществления необходимых электроработ выключить часть устройств. Оборудование тоже частично пострадало", — объяснил Арула случившееся.

Повторения такой же ситуации полностью исключить нельзя, однако вопрос в том, насколько высок уровень риска прекращения работы инфосистем. Мнение Арула таково, что приоритет должен состоять в как можно более быстром восстановлении услуг. Для этого можно было загрузить данные на "облака", где их в случае сбоя сервера было бы проще достать. Государство также продвинулось к этому, например, созданием Государственного облака, однако, по словам Арула, путь до окончательного решения проблемы еще долгий, поскольку переход из-за больших объемов данных проходит по частям и, несмотря на выделение значительных сумм, они все-таки недостаточны, чтобы провести работы за один раз.

Во сколько обойдется ликвидация последствий пожара, Арула пока сказать не смог. По его словам, данные не пропали и вчера к полуночи большинство услуг также было восстановлено.