20.04.2018, 13:08

ИТ-директор Министерства окружающей среды о пожаре в серверной: часть оборудования очень устарела

 (15)
rus.delfi.ee
EST 3
UPS-i akuploki põleng maa-ametis
UPS-i akuploki põleng maa-ametisFoto: Marko Arula

Руководитель ИТ-отдела Министерства окружающей среды Марко Арула, говоря о последствиях вчерашнего пожара в серверной комнате, сказал, что в общем к настоящему моменту большинство вышедших из строя инфосистем восстановлено, но время восстановления работы по-прежнему недоступных Инфосистемы эстонской природы и Регистра окружающей среды еще не ясно. Причиной этого является то обстоятельство, что эти инфосистемы располагались в очень старых устройствах, относительно которых неясно, начинать ли их еще использовать снова или нужно заменить устройства новыми.

"Мы предпочитаем восстановить использовавшееся до сих пор оборудование, чтобы обновление серверов прошло по плану как отдельный проект", — сказал Арула в комментарии Delfi. "Каждый кризис нужно использовать, и теперь мы кое-что переделаем. Но о конкретных вещах рано говорить, потому что хотя часть используемого оборудования настолько устарела, что оно больше не имеет бухгалтерской стоимости, с приобретением нового все-таки связаны расходы", — отметил Арула.

По словам Арула, теперь одна серверная комната нуждается в капитальном ремонте. "Когда все случилось, Спасательный департамент отключил электричество во всем квартале", — сказал Арула. "Все системы перестали работать. Запустились генераторные системы, которые что-то держат в строю. Но поскольку рядом с горевшим устройством были повреждены и электрокабели, мы, несмотря на наличие запасных генераторов, должны были для осуществления необходимых электроработ выключить часть устройств. Оборудование тоже частично пострадало", — объяснил Арула случившееся.

Повторения такой же ситуации полностью исключить нельзя, однако вопрос в том, насколько высок уровень риска прекращения работы инфосистем. Мнение Арула таково, что приоритет должен состоять в как можно более быстром восстановлении услуг. Для этого можно было загрузить данные на "облака", где их в случае сбоя сервера было бы проще достать. Государство также продвинулось к этому, например, созданием Государственного облака, однако, по словам Арула, путь до окончательного решения проблемы еще долгий, поскольку переход из-за больших объемов данных проходит по частям и, несмотря на выделение значительных сумм, они все-таки недостаточны, чтобы провести работы за один раз.

Во сколько обойдется ликвидация последствий пожара, Арула пока сказать не смог. По его словам, данные не пропали и вчера к полуночи большинство услуг также было восстановлено.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
Подробнее

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Крымчанка рассказала, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира

20.04.2018
Как живет Крым после референдума, насколько полуостров и его жители изолированы от мира. Чей Крым и хотелось бы обратно в состав Украины, специально для Delfi рассказала крымчанка Галина.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

20.04.2018
По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100055
169,- €
-20% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €

Метеослужба: на Эстонию надвигается шторм

20.04.2018
Государственная метеослужба объявила на завтра штормовое предупреждение, согласно которому утром порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, а днем на северо-восточном побережье увеличатся до 23 м/с.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Петтай намерен востребовать с центристов более миллиона евро: ”счетчик” уже тикает

20.04.2018
В распоряжении издания Eesti Päevaleht оказался судебный иск, согласно которому OÜ Midfield Пааво Петтая, долгое время занимавшаяся предвыборными кампаниями Центристской партии, намерена востребовать с последней более 1,24 евро.
Подробнее

Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?

20.04.2018
Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.
Подробнее

DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

20.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Каунасе житель Эстонии и украинец подрались из-за политики

20.04.2018
В начале этой недели в Каунасе было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Ночью в центре города произошел конфликт между двумя иностранцами. Причина конфликта — политика в отношении Украины и ее взаимоотношения с Россией.
Подробнее