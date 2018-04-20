ИТ-директор Министерства окружающей среды о пожаре в серверной: часть оборудования очень устарела

Руководитель ИТ-отдела Министерства окружающей среды Марко Арула, говоря о последствиях вчерашнего пожара в серверной комнате, сказал, что в общем к настоящему моменту большинство вышедших из строя инфосистем восстановлено, но время восстановления работы по-прежнему недоступных Инфосистемы эстонской природы и Регистра окружающей среды еще не ясно. Причиной этого является то обстоятельство, что эти инфосистемы располагались в очень старых устройствах, относительно которых неясно, начинать ли их еще использовать снова или нужно заменить устройства новыми.
"Мы предпочитаем восстановить использовавшееся до сих пор оборудование, чтобы обновление серверов прошло по плану как отдельный проект", — сказал Арула в комментарии Delfi. "Каждый кризис нужно использовать, и теперь мы кое-что переделаем. Но о конкретных вещах рано говорить, потому что хотя часть используемого оборудования настолько устарела, что оно больше не имеет бухгалтерской стоимости, с приобретением нового все-таки связаны расходы", — отметил Арула.