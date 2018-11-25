На предстоящей неделе дислоцированное в Эмари подразделение ВВС Германии совершит над Эстонией тренировочные полеты на истребителях Eurofighter, сообщает rus.err.ee.
Истребители союзников проведут на следующей неделе тренировочные полеты над Эстонией
Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил главный штаб Сил обороны.
Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.
По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.