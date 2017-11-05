05.11.2017, 18:10

Истребители НАТО продолжают тренировки в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
EST
Истребители НАТО продолжают тренировки в небе над Эстонией
Foto: Ardi, Kaitseväe peastaap

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов, пишет rus.err.ee.

По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Департаментом авиации.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.

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