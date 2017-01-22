На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, передает rus.err.ee.

Полеты будут будут проходить в первой половине дня на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 22 января, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.