18.11.2018, 19:20

Истребители НАТО продолжат тренироваться в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
EST 1
Lennuväe ühisõppus
Lennuväe ühisõppusFoto: Andres Putting

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщил в воскресенье, 18 ноября, rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.

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