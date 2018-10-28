28.10.2018, 19:31

Истребители НАТО продолжат тренироваться в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
EST 14
Õhuturbe õppus Ramstein Alloy
Õhuturbe õppus Ramstein AlloyFoto: Jaanus Lensment

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, пишет rus.err.ee.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 28 октября, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе.

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