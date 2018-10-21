21.10.2018, 10:36

Истребители НАТО продолжат тренироваться в небе над Эстонией

 (21)
rus.delfi.ee
EST 1
Истребители НАТО продолжат тренироваться в небе над Эстонией
Foto: Raigo Pajula, AFP

На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

21.10.2018
В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств.
Подробнее

ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги

21.10.2018
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”.
Подробнее



Саудовская Аравия спустя две недели признала: пропавшего журналиста Хашогги удушили в драке. Задержаны 18 человек

21.10.2018
Саудовская Аравия спустя две недели отрицаний признала, что пропавший оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве страны в Стамбуле в результате драки, сообщает АР. По делу задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €

В Таллинн на супер-матч КХЛ "Спартак" приедет с новыми тренерами

20.10.2018
Генеральный менеджер Алексей Жамнов и бывший хоккеист московского "Динамо" Максим Соловьев войдут в тренерский штаб "Спартака" на ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ.
Подробнее


Ликвидация загрязнений на полусотне опасных объектов в Эстонии продлится еще десять лет

20.10.2018
В Эстонии остается 49 объектов, представляющих угрозу для экологии и нуждающихся в ликвидации загрязнений. Все необходимые работы планируется завершить в течение следующих десяти лет.
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы знали, что можно отравиться даже съедобными грибами?

21.10.2018
Иногда даже съедобные грибы могут стать причиной отравлений. Во-первых, это бывает в тех случаях, когда собирают и употребляют в пищу старые, перезрелые грибы или после их длительного хранения. Грибы относятся к особо скоропортящимся продуктам, так как содержание влаги в них составляет от 84 до 94%, поэтому их необходимо перерабатывать в день сбора. Особенно быстро портятся грибы, собранные в сырую погоду. Срок хранения грибов не должен превышать 24 часов при температуре +2 +6 С.
Подробнее

Леопард-бездельник и щенки гиены играют с завтраком: лучшие фотографии дикой природы

21.10.2018
Лондонский музей естествознания объявил победителей ежегодного конкурса фотографий дикой природы. Работы 2018 года отражают все разнообразие, красоту, стойкость и уязвимость жизни на земле.
Подробнее