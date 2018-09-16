Истребители Люфтваффе будут отрабатывать над Эстонией «бреющие» полеты

Пилоты пролетят через специальные зоны для подобных упражнений, расположенные по всей Эстонии, на высоте не ниже 152 метров (500 футов) и преимущественно вне населенных пунктов.

Государства-члены НАТО выделяют определенную часть своего воздушного пространства для осуществления учений и упражнений, в том числе полетов на малых высотах. Эстония, Латвия и Литва также определили подобные зоны в своем небе. Т.н. ”бреющие” полеты производятся по согласованию с Департаментом авиации и оператором диспетчерской службы Lennuliiklusteeninduse AS.

Военная авиация стран НАТО на основе ротации участвует в миссии воздушной полиции в странах Балтии с 2004 года. Миссия является частью концепции ”умной защиты” альянса, цель которой — экономия ресурсов государств-членов НАТО, достигаемая в совместном общем финансировании отдельных направлений обороны.

Второй авиаполк миссии воздушной полиции в странах Балтии базируется на аэродроме под Шауляем в Литве, где от португальских ВВС дежурство переняло бельгийское звено из четырех истребителей F-16.

Lennuväe ühisõppus Foto: Andres Putting





Foto: Andres Putting





Lennuväe ühisõppus Foto: Andres Putting





Lennuväe ühisõppus Foto: Andres Putting



