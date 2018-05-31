31.05.2018, 07:22

История женитьбы однополой пары: эстонца Ханно и американца Джоша. ”Надеемся, что мы воодушевим и других”


Греэте Пальмисте
Греэте Пальмисте
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 8
История женитьбы однополой пары: эстонца Ханно и американца Джоша. ”Надеемся, что мы воодушевим и других”
Kristjan Järv

Супруг Ханно Джош — первый гей родом не из Европы, которому Эстония выдала вид на жительство на основании супруга. Мужчины надеются, что их история побудит и другие пары постоять за себя, пишет Eesti Ekspress.

Эстонец Ханно Ахонен (33) и американец Джош Проссер (24) заключили брак в октябре 2017 года. И недавно для них стало сюрпризом, что Эстония выдала Джошу ВНЖ. Ни один однополый супруг ранее его не получал. ”Пожалуйста, мы открыли ворота для всех, кто хочет заключить брак с красивыми эстонскими мужчинами”, — сказал Ханно.

Первое ходатайство Джоша, поданное в декабре, было отклонено. Срок решения по новому был весной. Джош и Ханно должны были предоставить Департаменту полиции и погранохраны кипу бумаг: что они в самом деле в течение последних двух лет жили в Чикаго вместе: показали счета за коммунальные услуги и общие билеты. Пара начала исследовать, на основании какой визы Джош может пребывать в Эстонии. 90-дневная туристическая подошла к концу, другую — краткосрочную на 36 дней — выдали именно до того срока, как должен был прийти ответ касательно ВНЖ.

В этот момент все было похоже на заплыв против течения, признается Джош. Казалось абсурдным, что однополая пара должна преодолеть куда больше бюрократических препон, нежели разнополая. Они были готовы пойти по судам для защиты своих прав. ”Но если думать о глобальной цели, то игра стоила свеч”. Ханно имеет в виду беготню между департаментом и адвокатом, тревогу и ожидание.

Они действительно хотят жить в Эстонии. В США тоже было бы много возни с бумагами, но не по причине, что данная пара — геи. ”Но ты же не поедешь жить в какую-то страну, так как там — проще, — полагает Джош. — Проживание в США переоценено”.

Ханно добавляет: ”Качество жизни в Эстонии значительно лучше. Я не знаю, отчего эстоноземельцы в этом будто бы сомневаются”.

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К счастью Джоша, интервью и комментарии в Эстонии по их теме дает по большей части Ханно. Он сам не лезет на передний план. Однако он рассказывал об опыте пары из Эстонии и Шри-Ланки, которая судится по схожей причине.

”Это также было одной из причин, почему я хотел приехать в Эстонию и пройти весь этот путь: укрепить здешнее гей-сообщество”, — добавил Ханно.

Он видит, что более чем за десять лет отношение общества изменилось. Их история успеха получила сильную поддержку в Facebook: по большей части все лайкали.

”Помню, как трудно мне было подростком, мне очень хотелось, чтобы и у меня тогда был наш пример”, — поделился Ханно. Лишь в США он ощутил свободу и смог мечтать о заключении брака с однополым партнером.

Мужчина припоминает, как подростком он был успешным пловцом, но в личной жизни царил бардак. ”Я толком не понимал, кто я, однако знал, что”. У него были в друзьях как девочки, так и мальчики, но последние должны были оставаться тайной. ”Я был готов, что должен жениться на женщине. Но в то же время я понимал, какую боль я причинял своим враньем как девочкам, так и себе. И думал еще, что если стану олимпийским чемпионом, то смогу выйти и объявить, что я — гей, ведь тогда уже без разницы”.

Джош поступил в Эстонии в магистратуру на международные бизнес-отношения, но прежде он планирует найти в Эстонии работу. В идеале — в сфере киберзащиты.

На прошлых выходных пара ездила на Сааремаа на дачу к родителям Ханно. Там наконец Джош впервые сходил в баню — он так долго этого ждал. ”Расскажи о вениках!” — рассмеялся Ханно.

”Да. Я поначалу считал, что это какая-то шутка, что так прикалываются над далекими от сауны людьми: про избивание березовыми ветками”, — поведал Джош. Маленькая темная сауна вызвала приступ клаустрофобии. ”Но мне понравилось, это другая культура”.

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