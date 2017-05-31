История вызвавшего дипломатический скандал памятника задевает чувство справедливости местных жителей

Житель деревни Ряэза — "спасителю" памятника: поставь этот камень вглубь своего сада и прекрати провокации.

"Наше чувство справедливости все это сильно задевает, мы здесь в деревне знаем, что это за камень и кому он поставлен", — сказал житель деревни Ряэза, бывший вице-мэр Кивиыли Инно Наур. Он связался с Eesti Päevaleht, чтобы рассказать подлинную историю камня. "По моему, по нашему мнению, это не летчики-герои. Они не наши освободители, как написано на памятнике. Они убийцы наших близких", — заявил Наур, по мнению которого, снова экспонируя камень, пытаются опять организовать Бронзовую ночь.

Поставленный троим погибшим 25 февраля 1944 года советским летчикам памятный камень годами стоял в деревне Ряэза рядом со зданием школы, пока кивиылиский активист "Ночного дозора" Саркис Татевосян зимой не увез его оттуда. "Владелец земли под камнем попросил увезти камень, потому что он не доставлял ему большой радости. Так что было разумно увезти камень из среды, где его не хотели видеть", — сказал Татевосян "Актуальной камере". Он разместил камень у себя во дворе, потому что город Кивиыли не пошел навстречу просьбе поставить его в желаемое место.

Начали производство о проступке

Камень с памятной доской открыли во дворе Татевосяна 9 мая, и к настоящему моменту он дважды подвергся вандализму, по факту которого полиция начала производство о проступке. Через пару дней после первого проступка, 18 мая, мэра Кивиыли Николая Воейкина посетили генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев, которые настоятельно просили мэра отнестись с пониманием к размещению камня на территории братской могилы Кюттейыу, где похоронены жертвы Второй мировой войны. "Это была очень настоятельная просьба, подчеркивали, что за этим стоит российское государство, за этим стоит их история", — сказал Воейкин "АК".

Foto: Sarkis Tatevosjan

Как утверждается, именно эта встреча была поводом, по которому работников российского консульства выслали из Эстонии.

Наур хочет верить,что если бы российские дипломаты знали подлинную историю камня, они не пошли бы к Воейкину с такими требованиями. Наур говорил с журналистом Eesti Päevaleht у дома хутора Тийдо, который российские военные самолеты разбомбили 25 февраля 1944 года. Наследница хутора — супруга Наура. В этом доме от российских бомб погибли четыре человека: старый хозяин Тийдо Крейсман, его дочь, ее двухлетний сын и 12-летняя девочка с соседнего хутора. Девочка была родственницей Крейсмана и тетей нынешней хозяйки дома.

По словам Наура, российские военные самолеты прилетали бомбить кивиылиский химический завод, но из-за зенитных пушек не добрались до него. "Но у летчиков был приказ вернуться на базу пустыми, это значит без бомб. В окрестностях нашей деревни по нынешним сведениям более 20 бомбовых воронок, которые идут по диагонали через деревню в сторону Чудского. Часть бомб сбросили на Чудское, но многие и на нашу деревню, и так погибла эта семья", — рассказал Наур, веря, что летчики знали, куда они сбрасывали смертельный груз.

Летчикам, которые тогда и сами погибли, в 1964 году поставили памятный камень у здания школы Ряэза. Наур не помнит, чтобы кто-нибудь когда-нибудь осквернял камень в деревне Ряэза. Когда несколько лет назад с камня украли памятную доску, подали заявление в полицию. "Я тогда сам обсуждал с жителями деревни, должны ли мы установить новую доску. Говорили, что почему мы должны позволять по-прежнему репрессировать себя и топтать память наших близких людей. Наш тогдашний месседж волостной управе был такой: мы не хотим, чтобы эту доску туда устанавливали. Но мы не сносили и не громили этот памятник", — заверил Наур.

Российский журналист сразу присутствовал

Что касается осквернения камня на его новом месте на участке Татевосяна, Науру кажется странным, что "человек обнаруживает осквернение утром и сразу кто-то из российских журналистов присутствует". "Он (Татевосян — прим. авт.) провоцирует, и это цинично", — заявил Наур, который не считает правильным терпеть такие вещи. "Что, тогда все советские солдаты — герои, и то, что они совершили, никого не волнует?"

Наур пообещал пойти к Татевосяну и призвать: будь хорошим человеком, поставь этот камень больше вглубь сада и так, чтобы памятник не было видно с улицы. "Возлагай 9 мая цветы и пускай туда других людей, которые считают этот памятник правильным, но не топчи чувства тех людей, которых такая несправедливость задевает. Такое использование на выборах памяти как одной, так и с другой стороны — вершина цинизма. Это не место для реванша", — заявил Наур. И добавил, что находившийся у Бронзового солдата в Таллинне Татевосян теперь пытается организовать свою маленькую революцию в Кивиыли.

Безуспешно баллотировавшийся на двух муниципальных выборах в списке избирательного союза Татевосян собирается снова попытать счастье и надеется, будучи избранным, найти камню достойное место.

По словам Наура, это даже может быть не тот же самый камень, который был у здания школы Ряэза. "Этот стоящий во дворе Татевосяна камень — восьми-девятитонная громадина, у нас стоял камень поменьше", — высказал Наур еще одно подозрение.