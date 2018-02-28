История одной школы: муж директора обвиняется в домогательствах, а сын признан виновным в наркопреступлении

Муж директора школы Меривялья, работавший под ее началом, был замечен в ненадлежащем обращении с учениками, а ее сын, также работавший в этом учреждении, был признан виновным в обладании тяжелыми наркотиками, пишет Eesti Päevaleht.

”Что бы вы почувствовали, если бы вашего ребенка шлепнул по попе 69-летний дядька?” — спрашивает родительница С.. Родители учеников переживают. По поводу системы, по поводу директора, по поводу учителя плавания, который является по совместительству мужем директора и на которого в полицию поданы заявления о сексуальном домогательстве, а также по поводу работающего в этой же школе директорского сына, которого в ноябре прошлого года суд признал виновным в обладании кокаином.

”С пятницы трудовые договора с ними прекращены”, — говорит директор Кая Лаанмяэ по телефону и добавляет, что преследования в отношении нее перешли всякие границы.

Лаанмяэ является выпускницей данной школы и работает ее директором с 1979 года. Ее сын Яарго Лаанмяэ тоже посещал эту школу, а с 2014 года трудился спортивным администратором. Муж директора Пеэтер работал учителем труда и плавания.

Директор и ее сын уже попадали в орбиту внимания прессы. Так, в позапрошлом году издание Eesti Päevaleht написало, что директор продавала в школе мороженное через принадлежащую сыну фирму. ”Дети и родители хотят именно это мороженное”, — сказала тогда Лаанмяэ.

Что касается мужа директора, то первый случай, по утверждению родительницы С., произошел весной. Женщина услышала, как ее дочь жаловалась подружке на учителя Пеэтера, который шлепает детей по попе, что выглядит странно. Через попечительский совет дело дошло до полиции. Одна девочка рассказала, что учитель периодически шлепает ее по попе, и ей это не нравится. Также, по ее словам, учитель оставляет детей в бассейне, а сам уходит в кабинет. Другая девочка сказала, что от учителя пахнет алкоголем и он шлепает учеников по попе, сопровождая свои действия неподходящими комментариями.

По словам директора, тогда они договорились со сторонами, что переделают расписание уроков так, что девочек будет тренировать женщина. Сейчас же, по ее словам, легче было прекратить трудовые отношения. ”Нервы дороже”, — отмечает Лаанмяэ.

”Я уверена, что через две недели, когда все разрешится, выяснится, что я слишком быстро езжу по дорогам Меривялья”, — говорит директор.

Действительно, родители выступают против нее и связывает ее пребывание в должности с партийной принадлежностью: Лаанмяэ является членом Центристской партии и до последних выборов входила в комиссию по вопросам культуры и образования Таллиннского горсобрания.

”Те, кто доволен моей работой, молчат. Я от своего места отказываться не намерена. Если будет установлено, что я не справляюсь с работой, то это другое дело. Я делаю все, что в моих силах. Наша школа очень хорошая, наши дети очень хорошие. Большинство родителей очень довольны нашей школой, и я бы не стала недооценивать свою роль в этом”, — говорит Лаанмяэ.

Таллиннский департамент образования сообщил изданию, что последний раз родители учеников школы Меривялья обращались к ним в сентябре 2017 года, отметив недостатки в безопасности территории, бюджете, питании, персонале и его найме, коммуникации и личности директора. На основании обращения департамент инициировал проведение внутреннего контроля, который еще не завершен.