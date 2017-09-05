История об НЛО в Таллинне. Все началось со строительства колодца

Находящийся в таллиннском микрорайоне Меривялья таинственный объект заставил ученых всего мира чесать затылок несколько десятилетий и дал тему для исследований изучающим паранормальные явления, пишет Eesti Päevaleht.

В конце 1980-х мужчины из Москвы прибыли в ЭССР с полным долларов дипломатом, чтобы приобрести участок земли в Меривялья, по адресу Хыбекуусе, 34. Сумма, которую предлагали собственнику дома, превышала его зарплату за всю жизнь.

”Если бы они предложили меньше, то я, может быть, и продала бы”, — признавалась тогдашняя хозяйка земли Вийвика Митт известному эстонскому уфологу Игорю Волке.

Igor Volke Foto: Priit Simson

Почему москвичи были готовы заплатить за простенький дом и маленький участок земли огромную сумму?

Волке рассказал газете Laupäevaleht о случае в Меривялья, сообщив информацию, которой ранее публично не делился.

Merivälja ufo reprod Foto: Repro

История началась в середине 1960-х, когда хозяин участка, Вирго Митт, хотел построить скважину. Но пробурить грунт глубже, чем на 7 метров, не удалось, хотя алмазные головки бура способны справиться даже с гранитом.

Вирго договорился с соседом сделать на границе двух участков обычный колодец.

Они стали копать вдвоем. При помощи отбойного молотка опять добрались до глубины 7 метров и уперлись в препятствие.

”Безрезультатно долбил полчаса и уже вышел из себя, не понимая, что это за чертовщина. Но вдруг я понял, что что-то надломилось. Когда продолжил, то дно колодца, диаметром примерно метр, раскололось. Затем начала поступать вода, и мы были удовлетворены тем, что добрались до нее”, — рассказал хозяин Игорю Волке в середине 80-х, будучи парализованным.

Колодец был уже готов, и появилось время подумать, с каким твердым материалом столкнулись мужчины. Соседи извлекли осколки необычайно твердого материала. Они были цвета никеля и очень тяжелыми.

Volke 1985. aasta suvel päästeteenistuse kolleegidega välitöödel. Fotod tehti salaja, pildistamine oli keelatud. Erakogu

Подземный Меривялья



Автослесарь Вирго Митт знал, что неподалеку от его дома, глубоко под землей, находится таинственный объект. Его клиентами были военные, приглашавшие время от времени в подземелья для выполнения сварочных работ. На глубине 30-35 метров он ездил на ГАЗ-69 и других видах военного транспорта.

Он дал клятву молчать обо всем этом.

В свою тайну Митт посвятил Игоря Волке, когда уже был лежачим больным. Умереть здесь или в Сибири — разницы нет, смеялся он.

Вирго считал, что под Меривялья есть и был материал, который может быть использован при создании атомной бомбы, поэтому его интересовало, что же там, на дне его колодца.

Спустя годы он стал передавать кусочки неизвестного материала в научные учреждения, один — в Таллиннский политехнический институт, второй дал своему клиенту, который был доцентом физики в Таллиннском педагогическом институте, третий попал в Институт геологии. Ученые делали анализы и пожимали плечами, приходя к выводу, что это не природный материал, не понимая, что это на самом деле.

Через директора Института геологии информация попала Энн Парв, который работал в конструкторском бюро завода Punane RET и был в курсе вопросов технического шпионажа. Уже было известно, что среди компонентов материала есть те, которые нельзя вместе плавить, то есть они испаряются до того, как другие начинают плавиться.

Второй и большей загадкой было то, что материал образовался не в гравитационном поле Земли, а где-то в другом месте.

В начале 1984 года Энн Парв отправил кусочки загадочного материала в Киевский институт материалов, Московский геологический институт и в лабораторию Министерства обороны.

Merivälja ufo reprod Foto: Repro

Объект ”М”

Лаборатория минобороны СССР установила уникальность материала и необходимость дальнейшего исследования объекта ”М”.

Министерство обороны было уверено в том, что имеет дело с НЛО, и даже выяснило, с какой конкретно моделью.

”К тому времени в США уже было обнаружено 64 объекта, аналогичных самому популярному в Розуэлл. Знаю, что вблизи Архангельска упал НЛО, неплохо сохранившийся. Также в озеро Ладога упал объект. Его даже удалось завести, и он из озера вылетел. В земле Меривялья находится объект в форме эллипса, 17 на 22 метра, и на нем есть модуль в форме бомбы — там сидят пилоты. Этот модуль по какой-то причине отделился. Министерство обороны интересовал именно он”, — поясняет Волке.

В конце 1984 года из Москвы пришло сообщение, что на Хыбекуусе, 34 находится интересующий их объект и нужно начинать исследования.

Работать нужно было, не привлекая внимания, распространяя слухи, что идут поиски старых эстонских плавильных печей, являющихся интересными с точки зрения археологии предметами.

Игорь Волке, которому тогда было 34 года, занимался темой НЛО и был заинтересован в участии в исследованиях. Наконец появилась возможность раскопать объект в Меривялья. Игорь переживал по поводу того, что когда объект извлекут, он попадет в руки русских.

Аномальный пирит

Волке нашел в колодце новые фрагменты, но сделанный в Москве анализ показал, что это уже другой материал, а не тот, образцы которого анализировали ранее. Оказалось, что Игорь Волке обнаружил осколки пирита.

”Но это был аномальный пирит, так как в природе в виде пластин он отсутствует. В Москве заинтересовались этим. Прошло 6 лет, пока я не узнал, что эти НЛО трансформируются: из пирита в металл и наоборот. Американцы производили такие исследования еще в 1930-х годах”, — рассказывает Волке.

Erakogu

В 1985 году эстонцы сообщили в Москву, что объект найти не удалось. Но следующей весной из столицы СССР пришло уведомление, что Эстонии нужно будет принять рабочую группу.

Игорь Волке подчеркивает, что русской группой руководил не, например, специалист по металлургии, а генерал-полковник Варганов, директор Ленинградского института особой связи. Этот институт занимался передачей сигналов от материала к материалу, телепатией и т.д.

”Нам много не говорили. Далеко не сразу я узнал, какой агрегат там искали. Дело касалось трансмиттеров: пилот с хорошей психологической подготовкой или синтетический киборг генерирует сигналы, которые усиливаются и переводятся на язык материала, заставляя объект двигаться.

В 1986 году в таллиннском Доме инженеров для членов партии и правительства прошла лекция о случае в Меривялья. Там говорилось, что у таких объектов нет генераторов, а материал, из которого они сделаны, обладает свойством создавать количество движения, то есть импульс, в разных средах”, — информирует Волке.

Так как Волке был связан с предыдущим исследованием, его назначили консультантом московской рабочей группы. Он вспоминает, что русские использовали и очень странные приборы, казавшиеся местным жителям абсолютно абсурдными.

Игорю сказали, что неизвестно, как ”это” выйдет из земли, но это обязательно произойдет. Он спросил, что будет с парализованным хозяином дома, когда ”это” появится? ”Он сам выбежит”, — ответили.

”Команда работала со своими удивительными приборами полчаса. И тут оператор, скорее всего, майор, сбросив наушники, сообщил: материал возбуждается, контакт хороший, но не заводится. Обстановка была сумасшедшая. Хозяйка прибежала и стала кричать, требуя прекратить, так как мужу стало больно — ноги выворачивает. Русский спросил, что эта баба кричит? Когда я перевел, он попросил уточнить: в какую именно сторону выворачивает ноги. Когда хозяйка вернулась с ответом обратно, русский констатировал: направление верное. Такого не видали даже в западных фильмах”, — вспоминает Волке.

Объект из земли не вышел, и главный аппарат русских специалистов, именовавшийся ими ”дед”, с помощью которого ранее запустили НЛО в Ладожском озере, упаковали обратно в ящик.

Через месяц-полтора прибыли следующие специалисты, разобрали колодец, но ничего, кроме ста килограмм кусочков пирита, не нашли. После этого они сделали в подвале дома большую яму.

НЛО мигрирует в почве

Та же команда произвела раскопки и в том месте, где был модуль, за которым давно охотились.

Игорь Волке видел маркировку модуля на поверхности, но фотографировать строжайше запрещалось. Почему не удалось достать модуль из земли?

”Они сказали, что объект уходит, мигрирует в почве. Мне повезло подробно пообщаться с одним из участников группы, и тот сказал, что взвешивается необходимость привоза из Москвы углеродных труб или использования керамических труб завода Кунда, с помощью которых можно было бы высосать объект из земли”, — говорит Волке.

Русская группа покинула Меривялья осенью 1986-го, но в следующем году вернулись с деньгами, чтобы выкупить участок. Русские были убеждены, что объект по-прежнему в почве. Волке узнал от одного из русских, что те хотели бы построить на этом месте трехэтажную лабораторию.

Erakogu

Последнюю команду, сибирских ученых, послали в Меривялья незадолго до того, как Эстония снова стала независимой. Сделанный ими отчет есть в распоряжении Волке.

”Этот документ — подтверждение того, что объект в Меривялья — не миф, не фольклор. Меривялья заслуживает серьезного рассмотрения, но до этого будет еще немало мифов и беллетристики”, — говорит Волке.

В изданной недавно книге Игоря Волке ”Дополненные дневники НЛО” речь об объекте в Меривялья не идет. Почему?

”Потому что это жемчужина эстонской уфологии. Об этом надо писать отдельно”, — уверен Волке.