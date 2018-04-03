История об искалеченной отцом девочке вызвала у читателей бурю эмоций: публикуем реквизиты

В конце февраля Delfi и Eesti Ekspress опубликовали статью о маленькой девочке, которая из-за нанесенных ей отцом увечий осталась глубоким инвалидом и теперь проживает в детском доме. Мать ребенка хотела отказаться от дочери еще в роддоме, но ее убедили, что она справится.

”Состояние девочки стабильное. Она посещает спецсадик, где ею ежедневно занимаются и развивают. Кроме того, она регулярно проходит восстановительное лечение и получает предусмотренную государством реабилитационную услугу и виде физиотерапии и творческой терапии”, — сказала социальный работник Таллиннского детдома Сюзанне Тиккербяр.

После выхода статьи в редакцию стали поступать просьбы предоставить номер счета для пожертвований. С разрешения мэрии и детского дома публикуем реквизиты:

Получатель: Tallinna Linnakantselei

Номер счета: EE311010220061053015

Номер ссылки: 5247050050050229 AS SEB Pank.

В пояснении обязательно написать "väike tüdruk".

Собранные средства планируется потратить на закупку терапии в больших объемах, чем предусматривает реабилитационный план. Также девочке необходимо специальное кресло.