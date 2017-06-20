История девушки с расстройством пищевого поведения: день без срывов — уже подвиг

Как писал Delfi, согласно различным исследованиям, расстройствами пищевого поведения страдают 4-7% населения, следовательно, в Эстонии — более 50 000 человек. Эта проблема больше распространена среди женщин. Мы попросили рассказать свою историю девушку по имени Анна, которая знает о том, что такое расстройство пищевого поведения, не понаслышке.

"Здравствуйте, меня зовут Анна, и у меня расстройство пищевого поведения. Как бы странно ни было это так открыто утверждать, тот факт, что я признаю это для самой себя, уже многого стоит. Ведь так легко списать эпизоды вызова рвоты после очередного переедания на желудок, мол, он не принимает такую тяжелую/жирную/сладкую/нужное подчеркнуть пищу. А правда в том, что желудок здесь и вовсе ни при чем. Все проблемы в голове. Как они там оказались? Давайте разбираться.

Наверное, у меня всю жизнь были непростые отношения с едой, как следствие сложностей в принятии себя, тела в том числе. А этому способствовало многое в течение долгих лет: развод родителей; инцидент с собакой, после которого мои ноги покрыты шрамами; издевки одноклассников на тему моей внешности... Ни в коем случае не виню никого, но эти факторы нельзя игнорировать. Неприятие жизни, нежелание жить помимо радикальных методов может рано или поздно проявиться по-другому: кто-то прибегает к меняющим сознание веществам, кто-то сбегает из дома, а у кого-то развиваются расстройства пищевого поведения. И неправильно думать, что в это понятие входят лишь анорексия и булимия. Есть не настолько очевидные, но от этого ничуть не менее сложные проблемы, такие как компульсивное переедание, чрезмерная физическая активность и фиксация на ней... Разновидностей много.

Так, в какой-то период моей жизни я регулярно компульсивно переедала, или обжиралась, говоря простым языком. Наверное, таким образом я старалась заглушить все свои чувства и эмоции, внутренние процессы, сначала вкусом пищи, а затем ощущением ужасного дискомфорта в желудке. Физические упражнения в то время только усугубляли проблему, да и отношения со спортом были далеко не самыми здоровыми: я считала себя обязанной заниматься регулярно, доводя себя почти до истощения, и если пропускала тренировку, это была очередная причина для ненависти к себе. Я просыпалась среди ночи, чтобы отзаниматься, и никакие боли или травмы не были поводом остановиться ненадолго. Так, доводя себя до изнеможения, "в награду" за это я себя баловала, набивая свой организм чем попало. Вес, разумеется, неуклонно рос, комплексов только прибавлялось... Пусть к компульсивному перееданию отношение в обществе еще не настолько тревожное, как к анорексии и булимии, но здоровым отношением к пище и своему телу это точно не назовешь, не так ли?

Временная стабилизация пришла ко мне после посещения диетолога, которая помогла мне наладить приемы пищи и провела со мной программу детокса: похудев на 10 кг, наверное, впервые за свою жизнь я была более-менее довольна своим внешним видом. Но это был далеко не конец: я оказалась в отношениях с парнем, для которого внешний вид значил очень много. Не прекращались намеки на необходимость дальнейшего похудения, и пара лишних килограммов могла стать причиной для обидных подколов. Этим проблемы в отношениях не заканчивались — было и насилие, и открытое неприятие моих идей и идеалов, — но как-то я это терпела. Однако его слова насчет похудения не прошли даром, и в один прекрасный день я села на диету 1200 ккал в день и за несколько месяцев сбросила 7 кг. Пропали месячные, что тоже было поводом для шуток: ”Подумаешь, нет месячных — они тебе и не нужны, ведь мы детей не планируем сейчас так или иначе. А если вдруг забеременеешь — по животу получишь”. Но мой внешний вид восхваляли, и я сама очень была довольна худобой. Так или иначе, остальные проблемы перевесили мою терпеливость, и отношения прекратились. Тем не менее, в то время, с 47 кг, я нарадоваться не могла на свой внешний вид и жутко злилась, когда кто-то меня называл слишком худой. Я не была анорексичкой, нет, но для тех, кто меня знал несколько лет назад, изменения были шокирующими.

После полугода строгого ограничения питания начались приступы переедания. Вес начал расти, постепенно вернулись месячные, но видеть растущую цифру на весах было депрессивно. Вновь пошли мысли о ненависти к себе и жизни, и вновь случались приступы переедания. Однажды меня стошнило от тяжести в желудке. В следующий раз я обратилась к этому методу уже сознательно. И понеслось, как говорится. С тех пор, на протяжении полутора лет, периодами накатывает: чем больше стресса в конкретный период моей жизни, тем больше вероятность переедания. Еще совсем недавно каждый раз при малейшем чувстве тяжести в желудке туалет был моим верным другом. Какое-то время я упорно списывала это на желудок, якобы привыкший к легкой пище и не желавший принимать что-либо еще.

Осознать, что это именно расстройство пищевого поведения, помогла встреча с человеком, который без стеснения говорил о своем опыте расстройств пищевого поведения. Ее открытость и оптимизм, отношение к жизни и взгляд на этот нелегкий опыт дали мне надежду, что я смогу преодолеть себя, прийти в гармонию с собой, научусь слушать себя и свое тело. Это так важно, найти кого-то, кто выслушает и поймет, ведь многие считают расстройства пищевого поведения какой-то блажью, советуют прекратить заниматься ерундой и пойти проверить желудок. Поэтому очень важно было встретить человека, который не относился бы к моей истории как к чему-то странному и глупому.

Считаю, что поддержка близких очень важна — не столько даже в том, что касается РПП, сколько общая: люди, которые выслушают, дадут выговориться в безопасной обстановке без осуждения, дадут время разобраться в себе, не подгоняя и не тыкая носом. Которые не будут осуждать за проявление не самых позитивных эмоций и реакций, которые не будут пытаться тебя исправить или отчитать за ошибки, а примут тебя со всем твоим багажом, со всеми скелетами в шкафу и просто позволят тебе быть. Важно научиться принимать себя, доверять своему телу — оно знает, как лучше. В книге Бронниковой ”Интуитивное питание” есть очень много советов, заданий, упражнений, которые могут натолкнуть на размышления и чем-то помочь.

Эпизоды побега в туалет после переедания становятся все реже. Пока что я верю, что справлюсь без профессиональной помощи, но в целом это не самый рациональный и здоровый подход. Каждый день — каждое утро — даю себе обещание, что сегодня у меня не будет срывов — как переедания, так и вызова рвоты, — что этот день будет гармоничным в плане еды. Получается все чаще: каждый день без инцидента — уже подвиг, что уж говорить, когда держусь аж неделю. Осваиваю интуитивное, или хотя бы осознанное питание. Учусь ощущать чувства голода и сытости и реагировать на них соответствующим образом. Учусь отделять настоящий голод от фальшивого, к которому могут относиться эмоциональный, визуальный, вкусовой. Недавно услышала фразу, что еда — это второстепенный источник питания, а первичным источником являются такие сферы нашей жизни, как отношения с окружающими людьми, движение, духовность, а также занятие чем-то значимым. И мы обращаемся к еде, как источнику комфорта, когда страдают остальные сферы. Так что всем желаю наладить гармонию в жизни и не бояться просить помощи и поддержки. Доверяйте себе, любите себя, любите жизнь — ведь это самое ценное, что у нас есть!"