18.07.2018, 14:30

История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?


Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
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История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?
SIIN PILDIL VÕIKS OLLA KA MARTIN: Martini tädi Marioni talus on kõik Martini tulekuks valmis – nelja väikese sugulasega oleks tal seal hea seltsis kasvada.Rauno Volmar

Брошенный родителями ребенок больше года скитался по таллиннским приютам. Его тетя подала новый иск, чтобы мальчик смог жить вместе с ее сыновьями, пишет Eesti Ekspress.

”Он был словно маленький Робин Гуд”, — говорит Марион, тетя мальчика по материнской линии. Ей впервые удалось забрать Мартина на целый день к себе на хутор под Таллинном, и сейчас она привезла ребенка обратно. Мальчишка, больше года скитавшийся по разным приютам, с утра до вечера носился по полям с сыновьями Марион. Наблюдал за овцами, курами и петухами. Ловил в пруду рыбу, не клевало! Пошел искать во дворе сокровища и выкопал ”старейшую в мире собачью цепь”! На ночь ребенку с тетей остаться не позволили.

Возвращаться в приют было грустно.

”Мы готовы взять его к себе прямо сейчас. Зачем ему возвращаться в приют, если у него есть родственники?” — недоумевает мать четырех детей Марион. Сейчас она в декрете. Не пьет, не курит. 7 лет замужем. Но, по мнению чиновников, она не годится на роль воспитателя еще одного мальчика.

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