Историк: в 1991 году Эстонии следовало быть более решительной с КГБ. Мы имеем право знать имена тех, кто действовал против нас

Эстонское общество доказало силу своего духа в ходе требований о восстановлении независимости, и странно было бы предположить, что вследствие обнародования имен агентов КГБ эта сила духа станет меньше. Напротив — было бы больше дискуссий по существу относительно коллаборации; десоветизация была бы более серьезной и т. д. В конечном итоге общество стало бы сильнее.

Во всей Восточной Европе рассекречивание агентов спецслужб вызывало много эмоций, но с государствами ничего не случалось. Как бы в Эстонии отнеслись к обнародованию?

По-разному. Конечно, кое-где это привело бы к неистовому противостоянию, но думаю, что большая часть общества посчитала бы это логичным. У нас есть свое государство, свое общество, и мы имеем право знать имена тех, кто действовал напрямую против нас.

Как вы лично к этому относитесь?

Как видно из всего вышесказанного, я отношусь к рассекречиванию положительно. Но я также могу представить трудности, которые это может за собой повлечь. Очевидно, что в нашем распоряжении находится лишь малая часть архива КГБ ЭССР, отдельные фрагменты, и к ним следует относиться крайне критически. Безусловно, перед обнародованием эти документы должны пройти профессиональный исторический фильтр и должны сопровождаться комментариями.

В чьих интересах было принятое в 1991 году решение: в интересах народа или агентов?

В интересах последних.

Мне кажется, что имена агентов КГБ при создании Народного фронта, Комитета Эстонии и Партии национальной независимости Эстонии были бы только интересны, но и помогли бы понять нашу политику последних 25 лет. Помогло бы это движению Эстонии вперед, не знаю...

Напрямую не помогло бы, но косвенно — да. Это посодействовало бы более четкому расставлению приоритетов; дало бы сигнал, что неэтичное поведение и обслуживание чужого режима на уровне конкретного человека порицается и т. д. Именно морально, о наказании мы не говорим. Если человек работал на КГБ, то это не исключает, что сегодня он может участвовать в политике, ведь вербовка могла быть принудительной, а исполнение обязанностей агента лишь формальностью и т. д. Кроме того, людям свойственно ошибаться и они имеют право меняться. Но после того, как раскаялись.

Что дает Латвии рассекречивание агентов КГБ?

Вот это и дает.

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Насколько жизнеспособной является агентурная сеть бывшего КГБ и нынешнего ФСБ как в Эстонии, так и в других странах?

Это вопрос не ко мне, я не аналитик в области разведки. Но как историк я немного изучал архивные материалы по внешней разведке СССР периода между двумя мировыми войнами. Общее впечатление таково, что советская разведка была беспомощной, методы работы — примитивными, источники — в основном, коммунисты и неэстонцы — некомпетентными. Но у советской разведки были и достижения.

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