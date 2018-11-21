21.11.2018, 18:30

Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.

Врачи и ученые с трудом воспринимают критику в адрес антидепрессантов и повторяют: препараты не вызывают зависимость, а невозможность прекратить их прием указывает на то, что болезнь продолжается, и существует необходимость в дополнительной поддержке, например, психолога.

Eesti Päevaleht побеседовал с людьми, которые уже несколько лет пытаются отказаться от антидепрессантов, и публикует истории двух женщин.

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