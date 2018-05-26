26.05.2018, 11:47

Историческое событие: юбилей ЭР впервые собрал вместе эстонцев России

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Тийт Пруули
Тийт Пруули
EST 1
Историческое событие: юбилей ЭР впервые собрал вместе эстонцев России
Erakogu

Несмотря ни на что, в России у Эстонии есть немало друзей, пишет Eesti Päevaleht. Один из них — театрал Олег Лоевский, благодаря которому театральное объединение R.A.A.A.M. в рамках ЭР100 провело культурный фестиваль в Красноярске.

В Сибирь было решено отправиться по нескольким причинам. Во-первых R.A.A.A.M. и местный театр молодежи уже давно дружат. Во-вторых, в Красноярском крае очень активная община эстонцев. Именно здесь находится одна из самых сильных эстонских деревень Верхний Суэтук.

На месте собрались представители эстонских деревень и сообществ России: Хайдла, Березовка (Касекюла), Ряпина, Аллмяэ (Подгорка), Нальчик, Петербург, Тверь, не говоря уже о самой Красноярской области.

Идея собрать местных эстонцев зародилась вместе с планом Юри Ратаса поехать в Россию и поздравить соотечественников с юбилеем Республики. Из-за накалившейся обстановки визит не состоялся, но событие все-таки случилось, путь и без премьер-министра.

Многие участники круглого стола, на котором звучала вперемешку русская и эстонская речь, отмечали, что это событие историческое, поскольку российские эстонцы впервые вот так вот собрались вместе. Обсуждались многие вопросы: как сохранить язык, поддерживать связь с Эстонией, какую поддержку возможно оказывать друг другу и какая поддержка нужна от Эстонии.

Все прибывшие на место эстонцы получили металлическую табличку, подтверждающую, что их село отметило юбилей Эстонии. Возможно, такие встречи станут традицией.

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