Исторический музей приглашает семьи с размахом отметить День восстановления независимости

В рамках Года детской и молодежной культуры 20 августа Эстонский исторический музей приглашает семьи в замковый парк Маарьямяэ (Пирита теэ, 56, Таллинн), чтобы с размахом отметить День восстановления независимости, сообщил музей посредством пресс-сообщения.

В рамках Cемейного дня во дворе замка Маарьямяэ пройдет увлекательное турне ”Детской республики” ЭР100, которое предложит игры и открытия для детей и взрослых. На уникальной передвижной сцене ”Детской республики” будет показана пьеса Кятлин Вайнола ”Самый лучший подарок” (Kõige parem kingitus), а на игровой площадке — лабиринте можно будет в увлекательной форме познакомиться с разными уголками страны. В рамках мастер-классов ”Детской республики” занятия для детей предложат Эстонский исторический музей, Эстонский музей здравоохранения, Таллиннский городской музей, Центр ледникового периода и другие организации.

”В рамках Года детской и молодежной культуры мы стремимся сделать празднование важных для Эстонии дат особенно запоминающимся для детей. В разных уголках страны "Детская республика" будет рассказывать об Эстонии и в игровой форме знакомить с действующими в регионах учреждениями, предлагающими образовательные программы именно для детей”, — рассказала руководитель проекта ”Год детской и молодежной культуры” Марью Каск.

В 2018 году Эстонский исторический музей откроет в замке Маарьямяэ игровую среду, которая также будет называться ”Детской республикой”. Здесь дети могут создать собственную страну. В этом смысле символично, что ”Детская республика” добралась до Исторического музея. Сотрудничество с музеями — очень важная часть создания и деятельности ”Детской республики”.

ПРОГРАММА ”СЕМЕЙНОГО ДНЯ РЕСПУБЛИКИ”:

• Игровая зона и мастер-классы турне ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ пройдут с 11:00 до 16:00.

• В 11:00 состоится экскурсия по уличной экспозиции советских памятников.

• В 12:00 состоится постановка ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ”Самый лучший подарок” (Kõige parem kingitus), продолжительность: 40 минут.

• В 13:00 состоится экскурсия на эстонском языке по выставке ”100 вещей из Финляндии” в сопровождении посла Финляндии Кирсти Наринен.

• В 14:00 состоится экскурсия на русском языке по выставке ”100 вещей из Финляндии” в сопровождении посла Финляндии Кирсти Наринен.

• Перекусить и утолить жажду можно будет в pop-up-кафе CARMEN CAFE.

Вход на уличную территорию Маарьямяэ и мероприятия ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ — бесплатынй. Вход на выставку ”100 вещей из Финляндии” в здании конюшни и экскурсия — по музейному билету.

2017 год — год детской и молодежной культуры, подчеркивающий важность детей и молодежи в качестве как творцов, так и публики. Тематический год организован министерством культуры. Его проведение координирует Эстонский центр детской литературы.