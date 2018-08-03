03.08.2018, 20:50

Источник сальмонеллеза в ресторане NOA пока не установлен, но дело не в еде

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rus.delfi.ee
EST
Restoran Noa
Restoran NoaFoto: Priit Simson

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) пока так и не смог установить источник вспышки сальмонеллеза в ресторане NOA, которая началась 18 июля, сообщает rus.err.ee.

К настоящему моменту работники департамента убедились, что причиной заражения не была предлагавшаяся в ресторане еда.

"Сегодня мы можем сказать, что говядина и яйца, которые использовались для приготовления блюд, по результатам лабораторных исследований соответствовали требованиям", — сказала представитель ведомства Элен Курвист изданию Postimees.

На этом участие VTA в расследовании эпидемии прекращается, а поскольку источник заражения и пути его распространения так и не установлены, расследование продолжит Департамент здоровья.

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