Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков

По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.

По имеющейся информации речь идет именно об уроженцах Вильянди. Наши одесские коллеги также сообщают, что погибшие молодые люди отдыхали в одном из элитных прибрежных ночных клубов Одессы Itaka, который расположен в популярном районе Аркадия.

В отеле Itaka сказали Delfi, что на прошедших выходных каких-либо инцидентов с гражданами Эстонии не происходило, во всяком случае, работники клуба не в курсе.

По данным газеты "Sakala", в Одессу они отправились на холостяцкую вечеринку. Как предположил источник в одесской полиции, в ночном клубе им могли под видом кокаина продать некачественные амфетамин и синтетические химические соединения, известные как "соли".