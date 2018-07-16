16.07.2018, 13:33

Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков

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rus.delfi.ee
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Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков
Фото: megafon.od.uа

По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.

По имеющейся информации речь идет именно об уроженцах Вильянди. Наши одесские коллеги также сообщают, что погибшие молодые люди отдыхали в одном из элитных прибрежных ночных клубов Одессы Itaka, который расположен в популярном районе Аркадия.

В отеле Itaka сказали Delfi, что на прошедших выходных каких-либо инцидентов с гражданами Эстонии не происходило, во всяком случае, работники клуба не в курсе.

По данным газеты "Sakala", в Одессу они отправились на холостяцкую вечеринку. Как предположил источник в одесской полиции, в ночном клубе им могли под видом кокаина продать некачественные амфетамин и синтетические химические соединения, известные как "соли".

Вкупе с "лошадиной дозой" алкоголя и неустановленными лекарствами, это и могло послужить причиной смерти эстонских граждан. Третий участник вечеринки находится в больнице.

По данным Delfi, погибших мужчин звали Аллар Ханссон и Эйнар Кернер. В больницу в тяжелом состоянии попал Калмер Кург.

Ханссон ранее наказывался за незаконный оборот кокаина. Ему было назначено условное наказание. Курга судили за налоговые преступления. Кернер, насколько известно, в уголовном порядке не наказывался.

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