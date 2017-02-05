Исследования PISA: русскоязычные ученики сдают тесты хуже эстоноязычных

По словам главного эксперта отдела общего образования Министерства образования и науки Имби Хенно, школы Эстонии предлагают на данный момент самое качественное в западном мире образование, однако наши высокообразованные ученики имеют весьма слабую мотивацию.

Наилучшие показатели ученики общеобразовательных школ Эстонии демонстрируют по естественным наукам, пишет "Учительская газета". Они умеют планировать ход исследований, интерпретировать полученные данные, доходить до понимания сути науки, а также разбираться в физических системах Земли и Вселенной. В рейтинге естественных дисциплин Эстония с 534 баллами заняла третью строчку вслед за Сингапуром (556) и Японией (538).

Любопытно, что в нашей стране русскоязычные ребята уже который год подряд демонстрируют заметно более плохие результаты тестов по сравнению со своими эстоноязычными сверстниками.

О других результатах исследования PISA можно в полном объеме почитать в оригинальной статье двух авторов на эстонском языке.