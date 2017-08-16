Исследование: жизнеспособность НКО Эстонии снизилась

По данным исследования Агентства США по международному развитию, в ежегодном индексе жизнеспособности некоммерческих организаций восточноевропейских и постсоветских стран Эстония по-прежнему удерживает лидерство.

Однако Эстония относится к числу тех стран, где быстрое развитие в 2016 году сменилось регрессом, значится в пресс-релизе.

В исследовании отмечается, что в последние годы заметно снизилась жизнеспособность гражданского общества в ряде стран, в том числе в России, Македонии и Венгрии, которая прежде была историей успеха в этом регионе. В то же время, активисты осваивают новые методы отстаивания общественного интереса, мобилизации граждан и сбора средств на свою деятельность. Хороший пример — влиятельное протестное движение в странах, где власти пытались ограничить гражданское общество, как например в Польше.

Эстония на протяжении долгих лет занимала первые строчки рейтинга, то есть входила в число стран с одним из наиболее жизнеспособных гражданских обществ в регионе. Пожертвования и добровольческая деятельность стали рутиной, недоходные организации активно отстаивают интересы местных общин и общества в целом. Однако в последние годы быстрое развитие застопорилось и в свежем индексе показатели снизились.

”Спад результатов Эстонии вызван прежде всего оценками дееспособности организаций. Разрыв между сильными и менее уверенными организациями увеличился”, — прокомментировала результаты индекса руководитель Союза НКО и фондов Марис Йыгева. ”При этом, в Эстонии в последние годы были запущены новые программы развития, которые могут привнести инновацию и повысить влияние НКО”.

К сильным сторонам Эстонии исследование относит хорошую систему поддержки для гражданской инициативы и навыки защиты интересов у третьего сектора. Из семи различных показателей худших оценок удостоились дееспособность и финансовая жизнеспособность НКО.

За Эстонией второе место в рейтинге заняла Польша, далее следуют Латвия, Чехия, Словакия и Литва. Хуже всего с жизнеспособностью НКО дела обстоят в Беларуси, Туркменистане, Узбекистане и Азербайджане, где ограничения со стороны властей практически свели на нет деятельность недоходных объединений и влияние гражданской инциативы.

В ежегодном исследовании рассматриваются 29 стран Восточной Европы. Гражданское общество оценивается по семи критериям: правовая среда, дееспособность организаций, финансовая жизнеспособность, защита интересов и влияние на политику, оказание услуг, инфраструктура и репутация в обществе. Составление рапорта по Эстонии координирует Союз НКО и фондов Эстонии EMSL.