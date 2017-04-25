Исследование: живущие в деревне люди боятся бактерий больше, чем жители города

Несмотря на тысячи бактерий, которые ежедневно подстерегают людей дома в ванной комнате, тренажерном зале, общественном транспорте и на тележке для покупок, в ходе исследования о бактериях Valio Gefilus выяснилось беззаботное отношение эстонцев к этим микроорганизмам.

”Последнее исследование о бактериях Gefilus показало, что лишь 6% опрошенных часто думает об угрожающих здоровью бактериях, больше половины ответивших не обращают на них внимания”, — познакомила с результатами исследования директор по маркетингу Valio Криста Калбин.

По ее словам, результаты исследования полностью соответствуют ожиданиям, поскольку действия, которыми можно защитить себя от бактерий, большинству кажутся нудными и требующими много времени. ”Вместо быстрого ополаскивания рук — длительное и тщательное намыливание, вместо вытирания пыльных яблок о брюки — их мытье горячей водой, кроме того, более сильная бытовая химия и частые уборки дома — это занятия, к которым не так-то легко привыкнуть. Игнорировать бактерии, несомненно, проще”, —признала Калбин.

По ее мнению, удивительным в результатах исследования стало то, насколько различается отношение к бактериям у жителей деревни и города. ”Можно предположить, что именно у городских жителей, живущих в кишащей возбудителями болезни среде, мытье рук сопровождается целой пригоршней дезинфицирующего средства, а более боязливые люди открывают двери только прикрытой рукавом рукой. В действительности страх перед невидимыми бактериями испытывают более половины живущих в деревне людей”, —призналась Калбин.

Результаты исследования показали, что женщины думают о бактериях больше, чем мужчины, а более 60% ответивших мужчин не осознают факт существования бактерий и необходимость избегать их. О потенциальных возбудителях болезни серьезно задумываются более молодые люди в возрасте 26–35 лет, из которых 56% признаются, что часто думают об опасных микроорганизмах. В то же время среди 46–55-летних участников опроса существование бактерий осознает лишь треть.

Больший страх по отношению к окружающим бактериям испытывают именно родители-одиночки, из которых больше 60% считает, что для беспокойства есть причина. Бездетные пары, как и родители в браке, большой проблемы в бактериях не видят.

По словам Калбин, важно осознавать, что сопротивляться плохим бактериям можно с помощью хороших бактерий, которые помогут бороться и выстоять организму, попавшему под атаку патогенных агрессоров. ”Содержащиеся в продуктах Gefilus и наиболее исследованные в мире молочнокислые бактерии Lactobacillus rhamnosus GG обладают крепким защитным механизмом, что помогает сохранить баланс кишечника, а вместе с тем хорошее самочувствие и отличное здоровье”, — рассказала она.

