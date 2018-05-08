08.05.2018, 14:29

Исследование: жители Эстонии не знают о связанных с антибиотиками рисках


rus.delfi.ee
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Исследование: жители Эстонии не знают о связанных с антибиотиками рисках
Foto: Andres Putting

Проведенное в апреле исследование Faktum-Ariko демонстрирует, что целых 43% жителей Эстонии никогда не слышали о резистентности к антибиотикам или слышали такое выражение, но не знают, что оно означает.

В случае резистентности к антибиотикам бактерии больше не поддаются воздействию используемых для их лечения лекарств. В результате эффективных антибиотиков становится все меньше и появляются все новые неизлечимые болезни.

Во всем мире на проблему резистентности к антибиотикам обращают все большее внимание, причем прогнозы экспертов в этой связи становятся только мрачнее. В результате резистентности к антибиотикам (AMR) т.е. не поддающихся лечению бактерий ежегодно только в Европе и США умирает не менее 50 000 человек, а в мире в целом — до 700 000. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число смертей, вызванных резистентностью к антибиотикам, увеличится, как минимум, до 10 миллионов в год.

Заказанное компанией Kekava — единственной в странах Балтии, производящей куриное мясо без антибиотиков — и проведенное Faktum-Ariko исследование показало, что жители Эстонии мало знают о резистентности к антибиотикам, хотя более 91% европейских производителей мяса используют для поддержания здоровья животных именно антибиотики, которые в конечном итоге попадают в природную среду.

Проведенное среди жителей Эстонии исследование продемонстрировало, что целых 43% жителей Эстонии никогда не слышали о резистентности к антибиотикам или слышали такое выражение, но не знают, что оно означает. 44% опрошенных ошибочно считают, что антибиотики помогают лечить обычную простуду и грипп, хотя эти заболевания вообще не вызваны бактериями, с которыми призваны бороться антибиотики.

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С резистентностью к антибиотикам борются и эстонские ученые. Идея одобренной в прошлом году совместной европейской программы ”Одно здоровье” заключается в том, чтобы рассматривать связь пищевой безопасности с животными, растениями, всей окружающей средой и находящимися в ней веществами, поскольку в тесной взаимосвязи находятся качество корма для животных и продуктов питания для людей, здоровье животных и человека, а также загрязнение окружающей среды. Одна из целей программы — способствовать сотрудничеству научных учреждений и лабораторий разных стран в вопросах, связанных с резистентностью микробов.

При помощи программы прикладных исследований RITA Эстонское научное агентство финансирует и проект ”Возможности по сдерживанию и уменьшению резистентности микробов”. Тему предложило Министерство сельской жизни в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Министерством окружающей среды, а чтобы дальнейшая работа была максимально эффективной, в начале мая состоится встреча с заинтересованными сторонами, с целью обсуждения фокусных точек проекта, необходимых мер и возможного бюджета. Затем ученые и научные учреждения смогут представлять предложения исследовательских проектов. На 85% программа финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

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