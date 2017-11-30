Исследование: жители Эстонии не знают, что заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит половым путем

Заказанный GSK Eesti и проведенный в ноябре компанией Kantar Emor опрос показал, что информированность людей о путях передачи ВИЧ-инфекции и современных возможностях лечения этого заболевания продолжает оставаться низкой. В то же время при помощи повышения информированности населения можно было бы остановить распространение эпидемии.

По оценке основателя и главы целевого учреждения Вместе против ВИЧ (SA Koos HIV vastu) Вильи Тоомаст, результаты исследования показывают, что несмотря на то, что прошло уже 29 лет с тех пор, как в Эстонии был диагностирован первый случай заражения ВИЧ-инфекцией, эстонское общество пока еще слабо информировано об этом заболевании. ”Вместе с этим именно осведомленность о путях передачи ВИЧ-инфекции и современных методах лечения помогли бы остановить эпидемию ВИЧ”, — заявила Тоомаст. — Если бы для населения тестирование на ВИЧ стало чем-то естественным, если бы жители нашей страны относилось к этому без предубеждения и не как к чему-то постыдному, осознавая, что положительный диагноз не означает конец жизни, удалось бы заметно сократить количество новых заражений”.

Согласно результатам исследования, проведенного в ноябре Kantar Emor, семь из десяти человек уверены, что в Эстонии основным путем передачи ВИЧ-инфекции являются инъекционные наркотики. Только 25% респондентов назвали основным путем инфицирования половой контакт. Это демонстрирует, что большинство жителей Эстонии не в курсе, что ВИЧ-инфекция уже давно не является заболеванием, с которым сталкиваются преимущественно группы риска. По данным Департамента здоровья, 57% ВИЧ-инфицированных, получивший диагноз в 2016 году, заразились болезнью половым путем. Из них около 60% были в возрасте 25-39 лет.

Результаты исследования показали, что в нашем обществе также недостаточно говорится о том, что в случае с ВИЧ-инфекцией эффективное лечение позволяет сохранить здоровье и качество жизни инфицированного человека. Треть респондентов не знают или не верят в то, что терапия позволяет сохранить здоровье и качество жизни ВИЧ-положительного человека. Еще меньше среди населения осведомленность о том, что препараты для лечения ВИЧ-инфекции позволяют снизить или свести к минимуму риск передачи вируса. 44% респондентов не верят в то, что препараты могут остановить передачу вируса — наиболее распространен такой ответ был среди жителей небольших населенных пунктов в возрасте 25-34 лет.

Исследование также изучало отношение в обществе к ВИЧ-положительным людям. 35% респондентов признают, что не чувствовали бы себя в безопасности, если бы в их коллективе был ВИЧ-положительный человек. Наиболее распространены такие опасения среди респондентов неэстонской национальности в возрасте 35-49 лет и среди населения Ида-Вирумаа. В среднем меньшую обеспокоенность высказывали респонденты в возрасте 15-24 лет.

Положительно, что население осознает важность тестирования на ВИЧ-инфекцию. Около 90% респондентов ответили, что считают необходимым регулярное тестирование на ВИЧ-инфекцию среди взрослого населения. Наиболее распространен такой ответ был среди женщин неэстонской национальности в возрасте 15-24 лет. К сожалению, готовности к регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию не показывает количество проведенных в прошлом году анализов. По данным Департамента здоровья, в 2016 году тестирование на ВИЧ прошли 157 472 человека, причем это число также включает лиц, проходивших тестирование в обязательном порядке (в связи с беременностью или донорством крови).

По данным Департамента здоровья, по состоянию на конец ноября 2017 года было диагностировано уже 207 новых случаев ВИЧ. Таким образом, Эстония остается одним из лидеров ЕС по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

1 декабря мир в 29-й раз отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). По этому случаю GSK Eesti, при поддержке изданий Eesti Päevaleht, Õhtuleht и Linnaleht, выпустит тематическую газету.