05.07.2018, 10:20

ИССЛЕДОВАНИЕ: Жителей Эстонии делает счастливыми чувство компетентности

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rus.delfi.ee
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happy
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Компания If Kindlustus уже второй год подряд проводило во всех трех странах Балтии исследование индекса помощи (Help Index Study), полученные в ходе которого данные демонстрируют, что люди чувствуют себя более счастливыми, когда помогают, а не получают помощь сами.

Люди протягивают руку помощи, прежде всего, своим друзьям и родственникам, реже — чужим людям, сообщает If.

Самые популярные методы оказания помощи

Хотя исследование индекса помощи продемонстрировало похожие результаты во всех странах Балтии (Эстония, Литва, Эстония), в каждом государстве были отмечены свои аспекты, характерные только для него. К примеру, жители всех трех государств получают положительные эмоции, помогая другим, однако жители Литвы чувствуют себя от этого более вдохновленными, жители Эстонии — более компетентными, а респонденты из Латвии — более амбициозными.

95% жителей стран Балтии не реже раза в месяц помогает своим друзьям и родственникам, а 80% — чужим людям. Интересным выводом, который не был замечен в исследовании, проводившемся в начале года, стал факт, что люди с более высоким доходом больше стремятся помогать. Очевидно, что это тенденция, которая наблюдается в постепенно становящихся более процветающими обществах, речь идет о формировании культуры помощи.

Наиболее популярным способом оказания помощи в Балтийских странах стало решение повседневных ситуаций. Это может быть техническая помощь, к примеру, ремонт автомобиля или возврат украденных товаров и т. д. Затем следует моральная и эмоциональная поддержка, которая включает помощь при заполнении сложных документов, а также спонтанная помощь, например, при переходе улицы или переносе тяжелой сумки.

Показатели счастья растут при оказании помощи окружающим вас людям

В ходе исследования были найдены самые важные эмоции, которые люди чувствуют, помогая другим. Проведенное в этом году исследование подтвердило тот факт, что жители все трех стран Балтии становятся счастливее, помогая другим. Незначительные повседневные ситуации помогают нам ощущать большое и настоящее счастье. Однако при помощи другим, помимо ощущения счастья, возникают также чувство компетентности, благодарности и вдохновения.

ТОП

Жители всех трех стран Балтии считают, что помощь чаще всего нужна в ситуациях, связанных с медицинской помощью. Жители Литвы считают, что они не помогают друг другу в достаточной мере в обычных повседневных ситуациях (например, понести тяжелые вещи или придержать дверь). Респонденты из Эстонии, в свою очередь, полагают, что им стоит оказывать друг другу больше эмоциональной поддержки.

Помощь коллегам — отличается

Не секрет, что более 50% своего времени мы проводим на рабочем месте, поэтому воспринимаем коллег, как вторую семью. Таким образом, больше всего друг другу помогают коллеги на рабочих местах. Исследование также продемонстрировало интересные факты о способах, как люди воспринимают помощь коллег. Например, в Литве коллеги замещают друг друга во время болезни, что может показаться само собой разумеющимся, однако это тоже способ помощи. Работники в Эстонии оказывают своим коллегам, в основном, эмоциональную поддержку, в то время как в Латвии чаще дают советы.

Информация об индексе помощи If

Данные исследования об индексе помощи были собраны в феврале 2018 года, в каждой стране Балтии была опрошена выборочная группа из 505 человек в возрасте 25-65 лет. В будущем с помощью индекса будут проводиться регулярные исследования, как часто люди помогают друг другу, а также причины помощи и связь с эмоциями. Цель исследования — определить привычки, основанные на культуре помощи в обществе и в ситуациях, когда люди помогали другим или сами нуждались в помощи.

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