Исследование: зачастую дети в Эстонии не готовы рассказывать о неприятностях, которые произошли в интернете

”Особенно бросаются в глаза различия между тем, что происходит на самом деле и тем, что родители знают о своих 15-17-летних детях. Это говорит о необходимости уметь и иметь смелость больше говорить с детьми. Ключ к тому, чтобы ребенок осмеливался говорить даже тогда, когда у него неприятности — это хорошее и доверительное общение. Множество полезных советов для родителей детей разного возраста и на разные темы собраны на странице tarkvanem.ee”, — отметила Никонов.
Дети, живущие в Эстонии, в основном чувствуют себя в интернете безопасно и хорошо оценивают свою цифровую грамотность.
”Электронные устройства стали неотъемлемой частью учебного процесса, которые создают для обучения новые возможности, но также обязывают учиться ими пользоваться.
Безопасность в интернете — это часть цифровой компетентности, которая обязательна в школах с государственной учебной программой. В обучении цифровым навыкам важную роль играет школа, однако еще большую роль в направлении детей в интернете играют родители. Говорить о поведении важно как в школе, так и дома, учитывая тот факт, что каждый пятый ребенок в возрасте 11-17 лет сталкивался с тем, что его друзья без его ведома выкладывали в интернет какую-либо информацию о нем”, — сказала заместитель руководителя отдела электронных услуг министерства образования и науки Кристель Рилло.
Ученые Тартуского университета в сотрудничестве с фирмой Turu-uuringud провели летом 2018 года опрос среди пользователей интернетом, живущих в Эстонии. В опросе приняли участие 1020 детей в возрасте 9-17 лет с одним из своих родителей. Фокус исследования был нацелен на поведение детей и родителей в интернете, цифровые навыки, а также на знания о возможных рисках в сети.
Впервые исследование EU Kids Online было проведено в 2010 году в 25 странах Европы. Дополнительное исследование было проведено благодаря Эстонии еще в 17 странах. Результаты исследования будут использованы для повышения осведомленности и безопасности использования интернета детьми, а также для разработки соответствующих рекомендаций и руководств.
Сбор данных финансировали ЦУ интернета Эстонии, министерство образования и науки через Европейский социальный фонд, министерство юстиции и министерство социальных дел. Также исследователи получили поддержку в рамках научных проектов, поддержанных Эстонским научным агентством и министерством образования и науки.