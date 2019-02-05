Исследование: зачастую дети в Эстонии не готовы рассказывать о неприятностях, которые произошли в интернете

В ходе исследования были опрошены свыше 1000 детей вместе с одним из родителей.

Интернет для детей — это прежде всего способ развлечения, где есть доступ к видео, музыке и играм. Общение в интернете заключается в поиске новых друзей и контактов. В то же время дети пользуются интернетом и в рамках обучения.

Около трети из опрошенных детей сталкивались в интернете с тревожным контентом, очевидцами кибербуллинга стали 40% детей. Из них около трети умалчивают о своем опыте (27% и 36% соответственно). Поделиться своими переживаниями с родителями могут 40% из опрошенных детей, с друзьями — 41%.

”Похвально то, что многие дети в подобных случаях считают важным поделиться своими переживаниями с друзьями или родителями. Однако нам всем необходимо стараться идти к тому, чтобы было как можно меньше детей, которые столкнулись с тревожным контентом или кибербуллингом и не рассказывают об этом. Проблемы начинаются именно тогда, когда ребенок остается наедине со своими переживаниями”, — сказала советник отдела криминальной политики министерства юстиции Брит Таммисте.

Большинство родителей считает, что разговаривает с ребенком на тему того, что он делает в интернете (92%) или делятся советами безопасного поведения в сети (85%). Однако лишь чуть больше половины из опрошенных детей согласились с этим утверждением.

По словам советника отдела по делам детей и семьи министерства социальных дел Элизе Никонов, родители не всегда знают о неприятностях детей в интернете.