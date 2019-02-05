05.02.2019, 13:48

Исследование: зачастую дети в Эстонии не готовы рассказывать о неприятностях, которые произошли в интернете

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rus.delfi.ee
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Nutilabori Nutilaager Kääriku Spordibaasis
Nutilabori Nutilaager Kääriku SpordibaasisFoto: Jassu Hertsmann

Ежедневно интернетом пользуется 97 процентов проживающих в Эстонии детей в возрасте 9-17 лет. За последние восемь лет почти в три раза увеличилось число детей, которые пользуются интернетом в мобильном телефоне (86%). Большинство из опрошенных детей Эстонии чувствуют себя в сети уверенно и безопасно, следует из опубликованных результатов исследования EU Kids Online 2018, сообщает Министерство социальных дел.

В ходе исследования были опрошены свыше 1000 детей вместе с одним из родителей.

Интернет для детей — это прежде всего способ развлечения, где есть доступ к видео, музыке и играм. Общение в интернете заключается в поиске новых друзей и контактов. В то же время дети пользуются интернетом и в рамках обучения.

Около трети из опрошенных детей сталкивались в интернете с тревожным контентом, очевидцами кибербуллинга стали 40% детей. Из них около трети умалчивают о своем опыте (27% и 36% соответственно). Поделиться своими переживаниями с родителями могут 40% из опрошенных детей, с друзьями — 41%.

”Похвально то, что многие дети в подобных случаях считают важным поделиться своими переживаниями с друзьями или родителями. Однако нам всем необходимо стараться идти к тому, чтобы было как можно меньше детей, которые столкнулись с тревожным контентом или кибербуллингом и не рассказывают об этом. Проблемы начинаются именно тогда, когда ребенок остается наедине со своими переживаниями”, — сказала советник отдела криминальной политики министерства юстиции Брит Таммисте.

Большинство родителей считает, что разговаривает с ребенком на тему того, что он делает в интернете (92%) или делятся советами безопасного поведения в сети (85%). Однако лишь чуть больше половины из опрошенных детей согласились с этим утверждением.

По словам советника отдела по делам детей и семьи министерства социальных дел Элизе Никонов, родители не всегда знают о неприятностях детей в интернете.

”Особенно бросаются в глаза различия между тем, что происходит на самом деле и тем, что родители знают о своих 15-17-летних детях. Это говорит о необходимости уметь и иметь смелость больше говорить с детьми. Ключ к тому, чтобы ребенок осмеливался говорить даже тогда, когда у него неприятности — это хорошее и доверительное общение. Множество полезных советов для родителей детей разного возраста и на разные темы собраны на странице tarkvanem.ee”, — отметила Никонов.

Дети, живущие в Эстонии, в основном чувствуют себя в интернете безопасно и хорошо оценивают свою цифровую грамотность.

”Электронные устройства стали неотъемлемой частью учебного процесса, которые создают для обучения новые возможности, но также обязывают учиться ими пользоваться.
Безопасность в интернете — это часть цифровой компетентности, которая обязательна в школах с государственной учебной программой. В обучении цифровым навыкам важную роль играет школа, однако еще большую роль в направлении детей в интернете играют родители. Говорить о поведении важно как в школе, так и дома, учитывая тот факт, что каждый пятый ребенок в возрасте 11-17 лет сталкивался с тем, что его друзья без его ведома выкладывали в интернет какую-либо информацию о нем”, — сказала заместитель руководителя отдела электронных услуг министерства образования и науки Кристель Рилло.

Ученые Тартуского университета в сотрудничестве с фирмой Turu-uuringud провели летом 2018 года опрос среди пользователей интернетом, живущих в Эстонии. В опросе приняли участие 1020 детей в возрасте 9-17 лет с одним из своих родителей. Фокус исследования был нацелен на поведение детей и родителей в интернете, цифровые навыки, а также на знания о возможных рисках в сети.

Впервые исследование EU Kids Online было проведено в 2010 году в 25 странах Европы. Дополнительное исследование было проведено благодаря Эстонии еще в 17 странах. Результаты исследования будут использованы для повышения осведомленности и безопасности использования интернета детьми, а также для разработки соответствующих рекомендаций и руководств.

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Сбор данных финансировали ЦУ интернета Эстонии, министерство образования и науки через Европейский социальный фонд, министерство юстиции и министерство социальных дел. Также исследователи получили поддержку в рамках научных проектов, поддержанных Эстонским научным агентством и министерством образования и науки.

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